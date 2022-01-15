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前日相海部俊樹91歲逝 波灣戰爭曾對美國說不

編譯中心╱綜合14日電
日本前首相海部俊樹。(本報資料照片)
日本前首相海部俊樹。(本報資料照片)

日本前首相海部俊樹9日逝世，享耆壽91歲。他1989年8月當上首相，是日本首位昭和時代出生的首相，形象清新。1991年波斯灣戰爭他未應美國要求派遣自衛隊參戰，但提供巨款支援。

日本NHK報導，海部俊樹1989年8月至1991年11月之間擔任日本首相，進行政治改革。他總共當選眾議員16次，在職共48年。2009年他在眾議院大選落選後退出政壇。此外，他還是北京大學名譽教授、深圳大學名譽教授。

海部是第一位昭和時代出生的首相，在擔任首相期間，重視發展與中國關係，卸任首相後也曾多次訪華，主張中日友好。在2000年，時任眾議院議員的海部俊樹在南京參觀了侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。他當時說，歷史絕不能再重演，日中兩國人民應攜起手來，共同為亞洲和平而努力。中方對海部先生逝世表示深切哀悼。

1990年8月波斯灣戰爭爆發，海部俊樹內閣對於派遣自衛隊持慎重態度，後來決定提供130億美元給以美國為首的多國籍軍隊。波斯灣戰爭結束後，他決定派日本海上自衛隊掃雷艇到波斯灣，這是自衛隊成立後首度到海外執行任務。

根據日本政府去年12月22日解密的外交文件，從日本前政府高官的證言得知，在1990年8月波斯灣危機時，美國總統老布希曾要求海部俊樹派遣自衛隊為美軍提供後方支援。

日本 眾議院 北京

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