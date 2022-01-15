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英相強生派對門又1宗 女王夫葬禮前也開趴

編譯中心╱綜合14日電
英國首相強生。(美聯社)
英國首相強生。(美聯社)

英國首相強生今天再被爆出幕僚違反封城規定在唐寧街舉辦派對，時間竟然是在英國女王伊莉莎白二世夫婿菲立普親王葬禮前夕，強生辦公室為此向女王致歉。強生一再被爆出於全英遵行嚴格防疫規定期間違規開趴，引發眾怒，恐斷送政治生涯。

中央社引述法新社報導，僅管57歲的強生已經為2020年5月參與派對道歉，但來自他曾任職、通常支持他的每日電訊報的最新爆料，讓醜聞上升到另一層次，也和英國女王扯上關係。

根據爆料，2021年4月16日，正當全英國執行嚴格防疫限制，甚至數小時後於17日舉辦的菲立普親王葬禮，也限制僅能30人參加，強生的數十名幕僚卻舉辦了兩場狂歡派對。

事件被爆出後，強生辦公室已經向女王致歉。發言人14日對媒體表示，「相當遺憾事件發生在舉國哀悼的時刻，唐寧街10號已經向王室致歉。」

由於防疫措施，95歲的女王在葬禮中只能獨坐，送別結褵73載的亡夫。根據報導，強生沒有出席去年4月16日的派對，當時人在契克斯（Chequers）鄉村官邸。

目前英國三大在野黨均要求強生辭職，他的自家保守黨部分議員也同聲呼籲他不要戀棧。

保守黨國會議員布里禎（Andrew Bridgen）曾是強生的堅定支持者，但他成為最新一位對強生遞出不信任函的保守黨議員。如果360名保守黨議員中有15%，也就是54人遞出不信任函，將啟動黨內不信任投票。

「每日電訊報」指出，已經有多達30名議員遞函。

高層官員格雷（Sue Gray）受命調查2020年5月的官邸派對與同年在官邸舉辦的其他聚會。強生曾呼籲各方，靜待初步調查結果出爐，現在看來調查也將包括最新被爆料派對。

那場派對和另一場活動據報是為了強生離職的私人攝影官舉辦，派對上不乏酒精和勁歌熱舞，持續狂歡到深夜。

當時政府取締社交活動，除非對象同住一屋簷下，或同屬一個防疫泡泡。這使得數以千計家庭沒辦法探視生病或即將病故的家屬，甚至沒辦法參加他們的葬禮。

最大在野黨工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）和其他人緊抓這個議題不放，痛斥這彰顯政府的雙重標準文化。芮納說，「女王獨坐哀悼，和當時經歷創傷的許多人一樣，為了國家的利益而犧牲，選擇遵守規定。我對唐寧街10號的這種文化和行徑難以言喻。首相不能再推卸責任。」

英國首相強生再被爆出幕僚違反封城規定在唐寧街舉辦派對。(美聯社)
英國首相強生再被爆出幕僚違反封城規定在唐寧街舉辦派對。(美聯社)

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