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北韓駭客去年竊4億美元加密貨幣 投入核武軍備研發

編譯中心╱綜合14日電

區塊鏈分析公司Chainalysis最新報告指出，北韓去年對加密貨幣平台發動至少7次攻擊，到手價值近4億美元數位資產，為歷來最順手的年份之一。

這份今天公布的報告中說：「從2020年到2021年，與北韓有關的侵駭次數從4增加到7，到手的數位資產價值增加40%。這些資金一旦到手，北韓就開始謹慎地洗錢以掩蓋真相，然後加以兌現。」

聯合國負責監督對北韓制裁的專家小組指控，北韓當局將這些偷來的金錢投入核武和彈道飛彈研發項目，以規避制裁。

北韓並未回應媒體採訪，但先前曾發表聲明，否認網路侵駭指控。

美國去年指控3名為北韓情報單位效力的北韓電腦程式設計師，多年來任意發動大規模侵駭，以竊取13億美元以上的金錢和加密貨幣，受害者從銀行到好萊塢電影公司都有。

Chainalysis並未透露駭客攻擊的所有目標，只表示，主要是一些投資公司和集中交易市場，包括日本加密貨幣交易所Liquid.com。Liquid.com 2021年8月宣布，一名未經授權的用戶進入了交易所管理的一些加密貨幣錢包。

北韓 貨幣 投資

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