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北韓又搗彈 10天3射嗆美制裁 青瓦台遺憾 華府譴責

編譯中心╱綜合14日電
北韓十天內第三次試射導彈引起國際關注。圖為南韓首爾火車站大廳的電視14日播報北韓試射飛彈的新聞。（Getty Images）
北韓十天內第三次試射導彈引起國際關注。圖為南韓首爾火車站大廳的電視14日播報北韓試射飛彈的新聞。（Getty Images）

南韓聯合參謀本部14日表示，北韓當日發射兩枚相信是短程彈道飛彈的飛行物，是10天內第3次，稱飛彈飛行了約430公里，最高達海拔36公里。這次發射距上一次僅短短3天，南韓輿論分析，這次行動可能是對美國制裁北韓武器計畫表達不滿。

日本放送協會（NHK）報導，飛彈看來落入日本專屬經濟區以外海域。北韓5日和11日先後試射高超音速飛彈後，美國財政部12日制裁6名北韓人、1名俄羅斯人及1間俄羅斯企業，指稱他們協助北韓的飛彈計畫，從俄羅斯及中國採購物資。

北韓外務省透過官媒中央通訊社（KCNA）報導表示，美國這種制裁行動是對北韓合法自衛權的挑釁，主張強化國家防衛能力是主權國家的合法權利，「我們是不會放棄自己的正當權利」，批評美方說法是「強盜邏輯」，並警告如果美國採取對抗立場，北韓將以「更強烈和確定的行動回應」。

南韓總統府青瓦台稍早對此表達強烈遺憾，並強調連續試射飛彈並無助穩定北韓半島情勢，呼籲北韓回應對話。

南韓青瓦台今天下午為此召開國家安保會議（NSC）常任委員緊急會議，並在會後發布新聞稿。值得注意的是，青瓦台這次聲明中未使用「挑釁」字眼。韓聯社報導指出，青瓦台在去年9月15日北韓試射飛彈時稱為「挑釁行為」，但之後未再使用這個字眼，可能是為維護兩韓關係的一種積極表現。

美國政府今天譴責北韓最新發射彈道飛彈行動，表示這對北韓鄰近國家和國際社會皆構成威脅。路透報導，美國國務院一名發言人透過電子郵件發表聲明說：「我們仍致力以外交方式對待北韓民主主義人民共和國（北韓正式國名），並呼籲對方進行對話。」

聲明還表示：「我們對於大韓民國（南韓正式國名）及日本的防禦承諾，依舊如鋼鐵般堅定。」

另據美國CNN報導，北韓11日朝日本海（南韓稱東海）試射極音速飛彈時，美國軍方與飛航官員一度以為北韓是要攻擊美國「本土」，停飛西岸許多飛機15分鐘，不過很快就發現是誤判。

北韓射彈後不久，美國北方司令部、北美防空司令部和美國聯邦航空總署都以為北韓是要攻擊美國，忙著弄清楚這個飛行物是否會打到本土。後來美軍很快發現飛行物在中國大陸和日本之間墜海，離美國數千哩遠，不過這時，聯邦航空總署已下令西岸許多飛機停飛約15分鐘，以防事故。

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