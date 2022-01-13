英相強生違規開派對 道歉不下台 66%民調「喊滾」

英國報紙12日紛紛在頭版標題反映保守黨內部對英國首相強生的憤怒，並質疑他首相位子不保。（取材自推特）

英國 首相強生12日就前年封城防疫 期間，官邸偷偷辦派對的事件公開道歉，並接受調查。他宣稱當時以為該場合是與工作有關的聚會，而且只停留20分鐘；然而，仍有66%的英國選民認為強生應該辭職，他的部分保守黨同僚已要求他辭職下台。強生的前心腹康明思估計他只有20%機會逃過這一劫。

英國廣播公司（BBC）報導，強生說對自己違反規定「誠摯道歉」，但拒絕為此下台。這是強生首度承認在封城期間參加派對。

去年12月初，媒體報導2020年5月20日唐寧街英相官邸曾在花園舉辦派對，強生首席私人祕書雷諾茲寄的電子邀請函寫道：「今天晚上，在（唐寧街）十號花園來一杯社交距離酒。晚上6六時開始入席，自備酒水！」

當天的派對約30人參加，強生和時為未婚妻的席孟茲一同出席，但是當時歐洲疫情爆發，英國實施首次封城，確診及病故人數皆相當驚人，強生內閣「只許州官放火，不許百姓點燈」的態度激怒民眾。

英國媒體報導，英國首相強生（左）與當時還是未婚妻的妻子席孟茲（右）參加了那場「自帶酒水派對」。（歐新社）

英國政府對內閣違反防疫規定展開調查，據稱強生內閣在疫情期間至少辦過五次派對。首相顧問史卓頓去年12月初為22日的記者會答辯進行彩排，當時沒有媒體在場，一票官員拿四天前舉行的一場「虛構派對」來說笑，但當時倫敦正實施嚴格防疫限制，禁止兩人以上室內群聚，亦禁止辦公室聚會。

強生曾多次違反防疫規定，在官邸花園聚會飲酒。在這張2020年5月15日拍攝的照片中，強生與妻子（右下角）和多名幕僚在花園裡喝酒聊天。（取材自推特

這段彩排影片流出後，史卓頓請辭，但未證實派對是否確有其事。工黨領袖施凱爾駁斥強生的道歉「毫無價值」，還首度要求強生下台，他批評「首相是一個沒有羞恥心的人」。