全球最忌諱漲價的這國 從剪刀釘書機到天文望遠鏡皆漲

堅強凍漲國日本，現在許多商品也開始漲價了。（美聯社）

傳統上總是把「漲價」列在最後選項的日本 公司，因為成本一再飆高，現在也要調高商品售價了。

路透報導，日本物價和薪資長期停滯，當地企業對於「跟消費者多收錢」這件事特別不安，擔心顧客因此不來，流失市場。面對成本上升，日企向來都先選擇自己勒緊褲帶。

在日本國內天文望遠鏡市占近60%的Vixen，決定下個月要調漲產品售價。最暢銷的幾個入門款，最多漲24%，售價變成7萬4800日圓到16萬9840日圓（650美元到1500美元）。

都築泰久表示，到目前為止，顧客沒有負面反應。「很少人關心天文望遠鏡漲價，但是牛奶、雞蛋 漲價的話，就會是每個新聞節目都會報導的大事。」

1960年代就開始進口小提琴的白川總業，這個月調高了部分瑞士進口琴弓的售價，最高的漲了36%。

日本製紙未來幾個月亦將漲價5%到15%。在一些銷量是市場冠軍的品項，刻意限縮漲幅，以免嚇跑客人。因鋼價高漲，文具商KoKuyo已調高一些含有鐵的文具，例如剪刀、釘書機等的售價，漲幅大約8%。

路透指出，日本市場商品售價，公司之間買賣的漲幅遠高於賣給消費者的漲幅。去年11月躉售物價通膨率達到創紀錄的9%，核心消費者物價指數 則上漲0.5%。不過漲幅已是近兩年最大。