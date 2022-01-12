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哈薩克動亂平息 俄國率領「維和部隊」開始撤離

記者林則宏、編譯周辰陽／綜合11日電

哈薩克日前因調漲液化石油氣價格引爆示威，演變成示威者攻擊政府機關的暴力衝突，總統托卡葉夫請求俄羅斯主導的「集體安全條約組織」派出維和部隊協助平亂。托卡葉夫11日宣布，俄國為首的維和部隊已完成任務，將於兩天內開始撤離。

托卡葉夫告訴國會，「集安組織維和部隊撤離過程將不超過十天」。他同日提名曾任副總理兼財長的史邁諾夫出任總理，獲得國會下院通過。

哈薩克軍警已因騷亂拘留近1萬人，局勢在過去幾天已穩定下來。記者詢問克里姆林宮發言人佩斯科夫，維和部隊五天前才進駐哈薩克，這麼快就撤離是否太早，佩斯科夫表示，要求維和部隊撤離是哈薩克的權力，「這是他們的評估，我們無權干涉」。

中國國務委員兼外長王毅10日與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話。王毅表示，中俄作為聯合國安理會常任理事國和中亞國家的友好鄰邦，絕不能讓中亞生亂生戰。

新華社報導，拉夫羅夫在與王毅的通話中表示，愈來愈多訊息顯示，哈薩克當前亂局是外部勢力精心策畫的暴動。王毅強調，中國國家主席習近平已專門向哈薩克總統致口信，表示中方堅決反對外部勢力蓄意在哈薩克製造動盪、策動「顏色革命」。

王毅稱，中俄應持續深化協調，反對外部勢力干涉中亞國家內政，防範「顏色革命」和「三股勢力」（指暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力）作亂。

哈薩克 王毅 俄羅斯

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