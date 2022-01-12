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哪地區最可能出現戰略意外？白宮印太專家直指：太平洋

編譯中心／綜合11日電

美國白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）10日說，太平洋或許是全球最有可能發生「戰略意外」的地區，他這段話似乎意指中國在太平洋擴大影響力及建立基地的企圖。

康貝爾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動上說，美國在太平洋地區有龐大的道德、戰略和歷史利益，卻做得還不夠，不像澳洲和紐西蘭等其他國家。

他對一個以澳洲事務為討論重點的小組說：「如果要問我哪些地方最有可能發生某些類型的戰略意外，例如建立基地或某些協議、安排，那或許會是太平洋。」他還說，這是他「未來一、兩年最關切」的問題，「我們與澳洲、紐西蘭、日本、法國等在太平洋有利益的夥伴合作以全面提升競爭力的時間已不多」。

康貝爾未明確解釋何謂建立基地，但太平洋島國吉里巴斯的國會議員去年告訴路透，中國計畫在吉里巴斯的偏遠島嶼上升級簡便機場和橋梁。吉里巴斯方面曾表示，中國的計畫非關軍事，只是要改善交通運輸和促進觀光。

吉里巴斯位於美國夏威夷州西南方約3000公里處，自二戰以來就一直是美國的堅定盟友。路透指出，中國在吉里巴斯的坎頓島上大動土木，將讓中國得以在這個島國領土上扎根。

康貝爾表示，美國和盟國必須在太平洋提升競爭力，包括對抗新冠疫情、處理漁業問題及投資乾淨能源。康貝爾頌揚美國、英國和澳洲的AUKUS協議和美國、澳洲、印度、日本之間的峰會，他認為這些美國夥伴關係讓中國心生不滿。

許多印太國家將中國視為最大貿易夥伴，但也有些國家抱怨美國在前總統川普退出「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，於太平洋經濟事務上參與程度不足。

另外，北京大學「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）10日表示，衛星發現美軍航母「卡爾文森號」將在南海部署，加上「林肯號」正前往印太地區，不排除農曆新年期間，美軍會以「雙航母」方式在南海炫耀武力。

另據日本讀賣新聞報導，多名政府人士說，日本海上自衛隊去年3月起派護衛艦赴南海航行。報導稱此為日本版的「航行自由」，與美國海軍的任務一樣，目標是牽制中國。

澳洲 日本 夏威夷州

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