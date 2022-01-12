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歐洲議會議長薩索里65歲病逝 下周選繼任者

編譯中心／綜合11日電
歐洲議會議長薩索里11日因病去逝，享年65歲。（路透）
歐洲議會議長薩索里11日因病去逝，享年65歲。（路透）

歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）的發言人表示，薩索里於11日凌晨在義大利醫院病逝，享年65歲。薩索里的任期到月底才結束，這是首次有歐洲議會議長在任期內去世。根據相關條例，副議長將接任。歐洲議會將於18日選舉新議長。

薩索里的發言人庫略（Roberto Cuillo）發推文說，薩索里於11日凌晨1時15分在義大利阿維亞諾的一家醫院去世。根據聲明，薩索里去年9月感染肺炎，兩個月後康復，但去年12月26日以來就持續在醫院治療，最終死於免疫系統失調引起的嚴重併發症。

歐洲議會議長薩索里（左二）11日凌晨病逝，享壽65歲。他曾任職記者長達30年，是...
歐洲議會議長薩索里（左二）11日凌晨病逝，享壽65歲。他曾任職記者長達30年，是義大利知名媒體人，2019年當選歐洲議會議長。圖為他2019年12月1日與歐盟執委會主席范德賴恩（右二）等人出席活動。（中央社）

薩索里是義大利人，曾從事電視新聞記者工作長達30年，是義大利知名媒體人；2009年他首次當選歐洲議會議員，2014年連任並擔任議會副議長，2019年7月當選歐洲議會議長。他上任後不久疫情在歐洲大流行，他主要的工作都在指導歐洲議會如何在疫情下開會，包括推出議員遠距開會及投票系統。

薩索里的立場左傾，在就職演說曾敦促歐洲人對抗「極端民族主義病毒」，並呼籲改革歐盟的移民和政治庇護規則。

駐歐盟兼駐比利時代表處今天在社群媒體發文，推祟薩索里是民主與自由的領袖，對他離世深感悲痛。

義大利 疫情 歐盟

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