罕見 北韓1周內2度試射彈道飛彈 朝鮮半島僵局恐延續

北韓近日軍事動作頻頻，5日才聲稱試射極音速飛彈成功（圖），11日又傳出再射飛彈。（美聯社）

才剛踏入2022年，北韓 軍事動作頻頻，5日才聲稱試射極音速飛彈 成功後，南韓合同參謀本部指出，北韓今天當地時間7時半再朝東海（日本 稱日本海）發射不明飛行物體。路透報導，日本海上保安廳表示，北韓發射的可能是彈道飛彈。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部稍早表示北韓發射不明飛行物體，疑似為彈道飛彈，軍方正在分析射程及高度等參數並進行分析。這是北韓今年第二度展示武力，報導指出，北韓罕見在年初就頻繁射彈，預期朝鮮半島僵局將持續。

今天最新這起發射正值美國、日本在內的6個國家，敦促北韓停止「破壞穩定的行為」之際，聯合國安全理事會正舉辦閉門會議，討論5日平壤宣稱是極音速飛彈的試射。美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德會前表示，北韓持續開放大量破壞性武器，是對國際和平及安保的威脅。不過，在安理會召開會議後沒多久，北韓再次發射疑為飛彈物體，顯示平壤當局並不在乎國際社會的相關反應與動態。

北韓官媒報導，5日成功試射高超音速飛彈試射，命中700公里外目標。但南韓事後分析，射程不足聲稱的700公里，代表北韓應誇大了射程和側翼飛行等性能，且與去年9月試射的飛彈相比，技術上沒太多新進展。

對此，哈佛大學甘迺迪政府學院韓國工作小組主任朴約翰10日表示，北韓試圖拉高自身的「談判地位」。他並表示，若北韓要增加極音速飛彈能力，「北韓的核武庫將變得更強大」。

朴約翰還指出，美國及其日韓盟友如何在短期內管理北韓仍為主要挑戰。「這產生兩個根本問題，即如何應對一個擁有防禦能力且內部不穩定的核武國家。因此，風險很高且愈來愈大。」

北韓軍方一般在12月至隔年3月進行包括陸海空軍聯合訓練在內的冬季訓練，外界先前推測5日發射飛彈可能是訓練的一環。但即使在冬季訓練中，於年初就連續進行武力示威的狀況並不多見。

部分意見指出，這些動態與北韓從去年起持續表示要強化國防力量的目標相符。北韓勞動黨去年底召開的全體會議中，北韓領導人金正恩宣示將繼續發展武力，要提升戰鬥技術器材開發生產，以求達到國防工業獨立、現代化與科學化目標。