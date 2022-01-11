哈薩克總統稱動亂是流產政變 「外國勢力策畫」

哈薩克過去一周示威引發騷亂，有164人喪命。圖為哈薩克5日示威現場。（路透）

哈薩克 總統托卡葉夫今天宣告，哈薩克已在上周歷史性的暴亂期間擊敗了一項流產政變，他並將此動亂歸咎於中亞、阿富汗 和中東激進分子。

哈薩克民眾上周因燃料價格飆漲發起和平抗議，但最終演變成暴力事件，數個城市的政府大樓被短暫攻占或被放火燃燒。哈薩克內政部表示，安全部隊已拘留7939人；俄媒及國營媒體引述政府社群媒體貼文指出，有164人在騷亂中喪命，但衛生當局和警方未證實這一數字，貼文隨後也被刪除。

在近代史上最嚴重的暴亂過後，哈薩克現仍餘波盪漾，不過第一大城阿拉木圖的生活似乎已恢復常態，舉國為數十名動亂中的喪生者哀悼一天。

托卡葉夫今天與若干前蘇聯共和國的領導人舉行視訊會議，指稱「武裝激進分子」在抗議的背景下企圖奪權。稍後托卡葉夫在與歐洲理事會主席米歇爾交談時說，中亞、阿富汗和中東激進分子在幕後策畫了這次動亂。

國務秘書卡林則說「我認為，這是國內外勢力合謀在搞破壞。」前國家安全委員會負責人馬西莫夫上周因叛國罪嫌被捕，他被抓的前幾天遭到總統解除職務。

俄羅斯 表示，外長拉夫羅夫在與中國外長王毅通電話時，強調「擔心有外力介入」。根據俄國外交部，兩位外長指出，有「外籍傭兵」參與「攻擊平民和執法官員以及占領國家機構和其他設施」。

俄羅斯總統普亭今天表示，莫斯科領頭的「集體安全公約組織」（CSTO）維和部隊前往哈薩克協助平亂，只會待上一段「有限的」時間。托卡葉夫也堅稱，聯合部隊「很快」就會回國。