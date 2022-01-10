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哈薩克動亂平息 164死、5000人被捕 不少外籍人士被拘

編譯中心／綜合9日電
哈薩克阿拉木圖經過多日示威後局勢趨向平靜，9日可見有民眾採購食物後走在街上。（Getty Images）
哈薩克阿拉木圖經過多日示威後局勢趨向平靜，9日可見有民眾採購食物後走在街上。（Getty Images）

中亞最大國家哈薩克過去一周發生暴動，當地媒體報導，哈薩克當局今天表示，迄今被捕人數逾5000人，包括外籍人士；俄羅斯衛星通訊社則引述當局指出，有164人在哈薩克騷亂中喪命。

哈薩克當局表示，他們已穩定內部局勢，安全部隊在首都努爾蘇丹挨家挨戶搜查所謂「違反公共秩序」分子，第一大城阿拉木圖機場仍然關閉；根據當地媒體引述的內政部數據，當局針對動亂展開125起不同的調查，總計5135人被拘留偵訊，其中包括「相當數量」的外籍人士。

俄羅斯衛星通訊社引述衛生部說法指出，騷亂期間有164人死亡，包括兩名孩童；暴力情勢最嚴重的大城阿拉木圖有103人喪命。

人口約1900萬的哈薩克富藏能源，過去一周陷入暴動，經濟中心阿拉木圖爆發暴動，警方以實彈射擊，造成數十人死亡。

當地媒體引述哈薩克內政部的說法報導，初估財產損失約達1億7500萬歐元（約1.98億美元），超過100個商家和銀行遭攻擊洗劫，逾400輛車被毀。

哈薩克過去一周示威引發騷亂，有164人喪命。圖為哈薩克5日示威現場。（路透）
哈薩克過去一周示威引發騷亂，有164人喪命。圖為哈薩克5日示威現場。（路透）

這是哈薩克獨立30年來死亡最慘重的一次暴力事件，哈薩克總統托卡葉夫把這波騷亂歸咎於他口中的土匪和恐怖分子。

路透報導，哈薩克總統府今天表示，國內數個「戰略設施」目前由俄羅斯領導的軍事聯盟「集體安全公約組織」（CSTO）人員守衛，但未說明是哪些設施。集體安全公約組織是由俄羅斯、亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯和塔吉克6國組成的軍事集團，成員國皆是前蘇聯加盟共和國。

這波示威起源於不滿燃料漲價，先在西部省區引發騷亂後，很快就擴及大型城市，隨後演變成反對托卡葉夫政府和前總統納札爾巴耶夫的大型運動。81歲的納札爾巴耶夫曾是在位最久的前蘇聯國家統治者，2019年才把總統職位交給托卡葉夫。咸認納札爾巴耶夫家族對首都努爾蘇丹仍保有影響力。

哈薩克 白俄羅斯 內政部

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