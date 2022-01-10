巴西斷崖巨石墜落砸毀觀光船 至少10死32傷

巴西旅遊勝地佛納斯湖因連日多雨，數艘觀光船8日遭峭壁鬆脫的巨石擊中，至少造成10人死亡、32人受傷。（歐新社）

巴西 東南部觀光 景點佛納斯湖（Furnas Lake）8日發生3艘觀光遊艇遭峭壁崩落巨石波及的事故，已造成至少10人喪生、32人受傷，潛水員正在湖中搜尋，以防有更多罹難者。

事發在昨天中午，地點在米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）卡皮托利烏（Capitolio）地區附近的佛納斯湖，斷崖的岩石突然鬆脫，砸中湖上幾艘觀光遊艇。

上傳社群媒體 的影片顯示，當時旅遊區一處山崖發生斷裂式坍塌，高達五公尺的滾滾巨石砸下水面，至少一艘船被砸沉，遊客們發出驚呼慌忙躲開。另一支影片顯示，事發前數分鐘，有幾人發聲警告「有許多石頭落下」，並向其他船上的遊客大喊，趕快離開落石斷崖。

消防人員最初估計有20人失蹤，但人數大幅下修，因為原本下落不明的人很多是自行前往醫院就醫。有負責駕駛小型遊船船長透露，每艘小型遊船大約接載12至20人左右，包括多名兒童。

消防人員表示，巴西東南部最近幾天下了豪大雨，山崩可能性大增。該地區山體岩層主要是由沉積岩構成，山體岩層被雨水加速侵蝕，最終發生坍塌事故。

卡皮托利烏是著名旅遊城市，有許多岩洞、瀑布和峽谷，全年遊客都很多，遊客可以飽覽福爾納湖沿岸的自然風光，也可以進行攀岩、熱氣球、三角翼飛行等旅遊項目。