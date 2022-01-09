我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美疫期大缺工 勞工因疫請假將達500萬人

Delta與Omicron結合 賽普勒斯驚見Deltacron

埃及起義代表人物 人權運動者沙斯遭囚900天獲釋

中央社／巴黎8日綜合外電報導

巴勒斯坦裔埃及人權運動者拉米．沙斯（Ramy Shaath）遭埃及囚禁近2年半後，今天抵達法國。家人表示，沙斯已被迫放棄埃及國籍。

現年48歲的沙斯是2011年埃及起義的代表性人物，也是反以色列運動「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）的埃及分部協調人。

法新社記者看到沙斯和法籍妻子李布隆（ Celine Lebrun）踏出巴黎戴高樂機場（Charles De Gaulle Airport），沙斯表示，終於重獲自由，「讓人有點激動」。

他說：「我過去兩年半在獄中、在一些強迫失蹤的地點輾轉。其中一些不見天日，一些是獨居房，一些則是和非常多的人待在一起，遭受非常不人道的對待。」

家人稍早發聲明表示，這位巴勒斯坦資深政治人物納比勒．沙斯（Nabil Shaath）之子正在前來巴黎的路上。家人還說，沙斯被埃及人「強行拘留」900天後獲釋，他們「鬆了一口氣，也非常高興」。

但家人表示，「很遺憾他們強迫拉米得放棄埃及國籍才能獲釋，兩年半來不公不義地被拘禁在不人道環境之後，他應該無條件獲釋才對」。

「沒人應該在自由和公民資格之間做抉擇。」

沙斯是在6日晚間獲釋。

家人表示，埃及當局後來在開羅機場把沙斯交給巴勒斯坦自治政府代表，沙斯在開羅機場搭上飛往約旦首都安曼（Amman）的飛機，之後再轉往巴黎。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特讚揚埃及釋放沙斯的作法。

沙斯2019年7月因協助「恐怖組織」罪名被捕後，其妻遭埃及驅逐出境，2020年4月，埃及將沙斯和另12人列入恐怖名單。

巴勒斯坦 機場 馬克宏

上一則

伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診

延伸閱讀

朴槿惠獲釋 「倒台推手」尹錫悅處境尷尬

朴槿惠獲釋 「倒台推手」尹錫悅處境尷尬
何韻詩被拘留36小時30日獲釋 雙手合十不回應媒體提問

何韻詩被拘留36小時30日獲釋 雙手合十不回應媒體提問
埃及「數位開箱」木乃伊 不碰觸遺體 首揭法老王真面目

埃及「數位開箱」木乃伊 不碰觸遺體 首揭法老王真面目
賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋

賈斯康幕僚長 醉酒滋事隔天獲釋

熱門新聞

圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫