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伊朗異議詩人愛柏汀染疫病逝 曾於獄中兩度確診

中央社／德黑蘭8日綜合外電報導

伊朗媒體今天報導，異議詩人兼電影製作人愛柏汀（Baktash Abtin）感染COVID-19身亡。他生前於監獄兩度確診，在獄方特許離開後，病逝於首都德黑蘭一間醫院，享年48歲。

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導：「早前在服刑期間感染COVID的這位詩人兼紀錄片製片人（愛柏汀），被轉送至德黑蘭的一間醫院，（不過）治療沒有成功，他於今天離世。」

維權組織「美國筆會」（PEN America）在推特（Twitter）上表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是來自自然界的殺手，但愛柏汀之死的每一步都受到伊朗政府推動、教唆。

愛柏汀曾於去年住院，當時一張他顯然被銬在床上的照片在社群媒體上引起軒然大波，使伊朗監獄負責人哈吉穆哈瑪迪（Mohammad Mehdi Hajmohammadi）於推特上表示，該為此負責者已被「處理」。

48歲的愛柏汀因「反政府宣傳」被判刑6年；不久前「美國筆會」和另外18個維權組織才為了愛柏汀的待遇，致函伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表達關切。

據「人權觀察」（Human Rights Watch）網站，這封信寫道：「不幸的是，虐待囚犯和拒絕醫療照顧是伊朗監獄的系統性問題。」

伊朗國家媒體報導，伊朗否認任何的虐待行徑，監獄專責機構表示，愛柏汀35天前獲准外出，由親戚轉送到一間私立醫院。

伊朗 監獄 推特

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