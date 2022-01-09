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賞雪釀悲 巴基斯坦千人困車內 21人被凍死

編譯中心／綜合8日電
巴基斯坦民眾8日蜂擁至北部摩理賞雪，導致嚴重交通阻塞，軍隊前往救援。（美聯社）
巴基斯坦民眾8日蜂擁至北部摩理賞雪，導致嚴重交通阻塞，軍隊前往救援。（美聯社）

巴基斯坦北部山間避暑小鎮摩理8日下起罕見大雪，吸引數以千計民眾蜂擁至當地追雪，導致路上發生嚴重交通阻塞，許多遊客受困車輛中，至少有22人在低溫中喪生。

摩理是巴國熱門冬季勝地，是風景如畫的度假小鎮，於19世紀由英國人建造，做為其殖民部隊的療養地，每年吸引逾100萬遊客前往。在冬天下雪時，通往摩理的道路時常阻塞。

巴國國家天氣預報中心網站指出，該地區預計將降下大雪直至9日下午，巴國新聞部長喬德里表示，過去48小時內已打破「數十年」來的天氣紀錄。

巴國首都伊斯蘭馬巴德警官阿邁德表示，22名罹難者之中，包括同僚警官伊克巴及其家屬等8人；官員指稱，罹難者大多因體溫過低而死亡。

緊急救援服務部門醫師芮曼則說，他們成功救援所有受困車上的遊客後，發現有22人不幸身故，其中包括10名男性、10名兒童和2名女性。

巴國內政部長拉希德指出，目前已協助數千輛汽車從雪地中脫困撤離，但今天該地區仍有1000多輛汽車尚未脫困。

拉希德還說，摩理地區一夜之間降下深達1.2公尺的大雪，今天進入該地區的交通都已全面封鎖，當局也已調動準軍事部隊和一支山區特種部隊來協助救援工作。

汽車 低溫 內政部

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