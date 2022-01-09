不只是民怨 紐約時報：哈薩克暴動與總統權鬥有關

哈薩克除最大城市阿拉木圖外，其他早前爆發示威的地方大致平靜。圖為首都努爾蘇丹民眾8日自發協助警察維持秩序。（新華社）

紐約時報 報導，愈來愈多證據顯示，哈薩克 最大城阿拉木圖的動亂，不只是民怨爆發，更是68歲現任總統托卡葉夫與81歲前總統納札爾巴耶夫兩派人馬權力鬥爭的結果。

托卡葉夫7日發表全國演說時暗指此事，說暴亂是2萬名聽命於「單一指揮所」的「暴徒」造成，要他與這些人談判「沒道理」，因為「他們必須被殲滅」。

經營中亞新聞網站Fergana的俄國專家基斯洛夫推測，這次動亂的原因，是托卡葉夫與納札爾巴耶夫陣營「非常嚴重的權力鬥爭」。

托卡葉夫5日宣布，免除納札爾巴耶夫國安會主席職務，由他自己接管，並將擔任哈薩克最重要國安機構副主席的納札爾巴耶夫姪子艾比西革職。掌權30年的納札爾巴耶夫2019年請辭，指定托卡葉夫接班，但仍擔任國安會主席，如垂簾聽政。

基斯洛夫指出，阿拉木圖暴亂似乎是納札爾巴耶夫陣營企圖扭轉頹勢的行動，「動亂都是掌權者人為策畫造成」，而艾比西似乎是策畫動亂的要角。

人權社運人士阿格列洛夫指出，5日他在阿拉木圖參與的示威一開始很和平，但午餐時間現場維持秩序的警力突然撤離，「隨後成群一看就像暴徒的人混入，這些人與以往示威常見的學生或中產階級迥異」。

阿格列洛夫說，暴徒顯然由犯罪幫派 組織而來，這些人旋即在大街流竄並直奔阿拉木圖市政府，沿途縱火燒車、破壞公署。

目擊者稱其中一名指揮暴徒的是綽號「野人」的祖馬格迪夫，他是哈薩克當地最大的黑幫頭子之一。他在阿拉木圖市中心主廣場慷慨陳詞，要民眾逼政府讓步，還嘲笑納札爾巴耶夫的政敵是懦夫。

哈薩克國家安全委員會（KNB）8日表示，先前被解除職務的國家安全委員會負責人馬西莫夫已因叛國罪嫌被捕。馬西莫夫被公認是前總統納札爾巴耶夫的密切盟友，曾兩度擔任總理，也曾在納札爾巴耶夫執政時期擔任總統辦公室主任。

81歲的納札爾巴耶夫自亂局爆發至今尚未公開露面，外界盛傳出他已出逃，但其新聞秘書8日在推特稱，納札爾巴耶夫仍在首都努爾蘇丹，並跟托卡葉夫保持直接聯繫，又稱納札爾巴耶夫呼籲所有人支持托卡葉夫「以應對目前挑戰和確保國家完整」。