法國強推新法抗疫 全國各地逾10萬人上街抗議

正值抗疫立法關鍵之際，法國各地反對人士8日累積能量，時隔多日再次走上街頭。 路透

2022年法國首場反抗疫措施遊行 今天在全國街頭上演，由於正值抗疫新法立法期間，加上總統馬克宏 日前施壓未接種疫苗 者，反對者聲勢浩大，動員逾10萬人，所幸過程大致平和。

據統計，全球COVID確診病例7日已突破3億例，法國等歐洲國家皆紛紛加強抗疫限制措施，盼遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高傳染性變異株Omicron擴散。

過去一週，法國對抗疫情措施立法爭議不斷。總統馬克宏（Emmanuel Macron）4日在媒體專訪中表示要「找未接種者麻煩」，指責這些人「把儼然成為不負責任的自由當作口號」，也認為不負責任者，不能稱為「公民」，引發反對人士強烈不滿，馬克宏稍後表示「完全承擔」言論內容。

於此同時，國民議會在3天激烈辯論後，於6日一讀通過等同強制施打疫苗的立法草案；參議院也將於10日開始審查該法案。

正值抗疫立法關鍵之際，法國各地反對人士今天累積能量，時隔多日再次走上街頭，南特（Nantes）、康城（Caen）、土魯斯（Toulouse）、馬賽（Marseille）、波爾多（Bordeaux）等城市都有大力度串聯示威遊行。

巴黎有數場動員活動，大批憲警嚴陣以待，甚至出現示威還沒開始就發生警民推擠狀況，氣氛一度緊張。

在極右派愛國黨（Les Patriotes）主席菲里波（Florian Philippot）號召下，巴黎羅浮宮旁巴黎皇家宮殿廣場（place du Palais Royal）的聚集人數最為眾多。菲里波曾是極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）的左膀右臂，他今天表示，正等著政府撤銷這個瘋狂法案，也希望馬克宏在發表粗俗且分化言論後，向法國人民致歉。

菲里波甚至獲得美國前總統川普首席策士巴農（Steve Bannon）的越洋支持，在廣場上播放他為抗議活動錄製的影片。巴農說：「人民堅定信念，不會妥協... 我們支持你們，也了解你們抗戰的任務與目的。」

人群中，56歲的派翠斯（Patrice）來自巴黎郊區，他向法媒表示，對不合理的限制感到厭煩，想和平抗議，「因為Omicron根本不致命，都是政治措施。我不反疫苗，反的是通行證，它只是用來控制的手段」。他沒打疫苗，同時呼籲政府清楚告知疫苗的副作用。

新抗疫法案的主要措施，是要把「健康通行證」（passe sanitaire）改為「疫苗通行證」（passe vaccinal），也就是只有完整接種疫苗才能作為證明，近期COVID-19陰性篩檢結果將不再有效力，無法轉為有效通行證，變相強制民眾施打疫苗。

遊行期間，巴黎維安警力一度出動催淚瓦斯驅散群眾；蒙貝列（Montpellier）抗議民眾試圖爬過圍牆進入市政廳，導致警民衝突；馬賽也傳出零星對峙局面，兩名示威者被捕。此外，全法示威活動大致平和。

內政部表示，今天全國共有179場反通行證示威，總計10萬5200人參與，人數為去年12月18日的4倍左右。

法國公共健康局（Santé publique France）今晚公布數據，過去24小時法國新增確診病例為30萬3669例。疫情爆發至今，COVID已奪走法國9萬8209人性命。