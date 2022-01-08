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日本堅持火力發電 盼2030年前引進碳捕存技術

中央社／東京8日綜合外電報導

日本經濟產業大臣萩生田光一接受日媒專訪時說，將努力在2030年前引進「碳捕存」技術，透過將二氧化碳埋入地底減碳，維持日本境內火力發電，理由是必須保護國民生活與產業。

國際性非政府組織（NGO）氣候行動網（Climate Action Network），2021年曾頒發「化石獎」給他們認為對暖化對策消極的國家，包括日本、挪威與澳洲等。

萩生田7日接受日本經濟新聞專訪，談到回收二氧化碳埋入地底的技術時說，「將努力在2030年前引進」。

萩生田說，火力發電對電力穩定供應有一定程度必要性，表達在透過埋入地層等方式減碳同時，維持日本境內火力發電現狀。

將二氧化碳回收埋入地底貯存的技術稱為「碳捕捉和封存」（碳捕存，CCS），可實質減少燃煤或天然氣的火力發電廠排碳量。

日本境內目前尚無火力發電廠引進這項技術，在全球也幾乎沒有實際運用的案例，不過，經濟產業省曾在北海道苫小牧市進行實證試驗，成功貯存約30萬噸二氧化碳。

萩生田說，CCS要能商業化仍有技術確立、降低成本等諸多課題待解決；日本政府最快將在今年內訂定長期路線圖，藉由政府與民間通力合作努力達成。

日本今年冬天嚴寒，造成電力供應相當吃緊。東京電力公司轄區代表電力吃緊程度的使用率，本月6日高達97%，必須跟關西電力公司等調度電力。

萩生田強調，雖然社會上都有停止火力發電廠的呼聲，「但身為負責人必須保護國民生活與產業」。

歐洲各國透過增加可再生能源發電占比等方式，正快速降低火力發電比率，萩生田說，「歐洲的做法也不全是正確的，重點是日本要以日本獨自的方式達成減碳成果」。

談到日本核能發電，萩生田說，必須在獲得核電廠所在地政府與人民理解的同時，以安全無虞作為前提重啟運轉。

他認為，透過重啟現有核電機組轉運，2030年度核能發電占比是可以達到20%到22%的政府預期目標；對核電廠所在地附近地方政府，中央政府與電力公司要站出來確實進行必要說明。

萩生田說，既然以達成碳中和作為目標，核電將無可避免必須作為基載電力使用。這透露出政府朝向2050年實質零排碳目標時，將持續使用核電。

日本目前所有核電機組就算都符合規定獲准延壽到上限60年，到2050年也只會剩下約20座核電機組，只要沒有改建或新設的話，未來終將邁向零核電。

萩生田說，日本政府現階段遵守不新設也不改建核電廠的基本政策方針，但雖說如此，「為確保電力來源，必須採取所有可行政策」。

他說，現有核電廠「包括周邊基礎建設在內的技術都已提升，安全性也隨之升高」；「未來有效利用核能的新發電構造，很有可能跟現在的核電廠不同。相信創新力量不斷進行研究，有朝一日將可把成果實際應用到社會上」。

談到新世代小型模組化核能反應爐（SMR），萩生田正面評價說，這應該是以安全為優先的一種方式。

基於東京電力公司福島第一核電廠曾發生核子事故，他說，「核電並沒有不好，而是發生萬一時，能張開什麼樣的安全網」。

談到核電機組運轉期間，萩生田說，必須按照目前的規定，但他也說，美國允許核電機組最多運轉80年，日本將持續關注其安全性。

日本 減碳 澳洲

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