採訪海地黑道老大 2記者遭敵對幫派擊斃

海地2名記者要前往首都太子港郊區採訪幫派首領，竟遭敵方幫派成員槍殺。圖為警方7 日運走被殺記者的屍體。（美聯社）

根據海地警方和當地媒體說法，疑似幫派 成員6日在首都太子港（Port-au-Prince）市郊對一群前來採訪敵對幫派首腦的記者開槍，造成兩名海地新聞工作者身亡。

一名海地警政官員匿名透露，這兩名遭殺害的新聞工作者分別為Ecoute FM電台記者魏斯利（Amady John Wesley）和當地媒體記者路易聖特（Wilguens Louissaint）。Ecoute FM電台總部設在加拿大 蒙特婁（Montreal）。

中央社引述法新社報導，Ecoute FM發表聲明證實魏斯利遭到殺害，總監阿提斯（Francky Attis）痛斥這是「野蠻的犯罪行徑」。

Ecoute FM電台記者魏斯利。（路透）

阿提斯譴責，本案是「對生命權和新聞工作者在這個國家自由進行工作的嚴重攻擊」。阿提斯要求，海地政府應採取行動，負起責任進行調查。

有多個幫派正在命案發生地點拉布勒12區（Laboule 12）爭奪地盤。

由於海地幫派武裝強大，相較之下，警方裝備更加簡陋，無法針對幫派展開大規模的搜捕和打擊；目前更有多宗類似案件仍未調查完畢，凸顯海地司法系統的缺失。