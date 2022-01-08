日本單日確診增逾6000例 沖繩等3縣實施重點措施

沖繩縣7日新增1414例確診病例，連續兩天創疫情爆發以來單日新高紀錄；其中，駐沖繩美軍基地（圖）相關人士新增254例，同創單日歷史新高。（美聯社）

日本放送協會（NHK）自行統計，日本全境7日新增逾6000例新冠病毒確診病例，是繼2021年9月15日以來，時隔約三個半月單日新增再逾6000例。

面對疫情 延燒，日本政府決定從本月9日起到31日止，針對沖繩縣、山口縣及廣島縣3地實施防疫強度較「緊急事態宣言」弱的「防止蔓延等重點措施」。

NHK報導，東京都7日新增922例確診病例，約為上周五的12倍之多，也是繼2021年9月15日以來，單日新增再逾900例。

一班從義大利飛往印度阿姆利則市的包機，傳出有125名乘客的新冠篩檢呈陽性，圖為6日抵達的乘客在機場等待接受新冠病毒篩檢。(Getty Images)

沖繩縣7日新增1414例確診病例，連續兩天創疫情爆發以來單日新高紀錄；駐沖繩美軍基地相關人士新增254例，同創單日歷史新高。

大阪府7日新增676例確診病例，連續兩天逾500例，至今累計病例數20萬5545例；京都府今天新增160例，是繼2021年9月16日以來，單日新增再逾150例。

日本全境7日新增逾6000例COVID-19確診病例，是時隔約3個半月單日新增再逾6000例。圖為東京民眾帶口罩穿越澀谷十字路口。（美聯社）

義國包機飛印度 125人篩檢陽性 其中13人逃脫監控

此外，印度新冠疫情雖一度歷經七個月的和緩階段，但單日新增病例再次隨著Omicron變異病毒株的肆虐加劇，整體疫情7日突破10萬例，達11萬7100例，較前一天增加28.8%，有302人死亡。而一班從義大利 飛往印度的包機更傳出有125名乘客的新冠篩檢呈陽性，其中13人逃脫監控。

據英國廣播公司（BBC）報導，13名義大利籍旅客不願配合隔離，其中9人從機場逃脫，另外4人則是在送醫後落跑。目前尚不清楚為什麼這9名義大利人能從機場憑空消失，而醫院方面則向印度NDTV電視台表示，那4名逃脫者對衛生官員撒了謊。警方稱，他們已註銷了這些人的護照，阿姆利則警局副局表示，將向媒體公布照片，並啟動報案程序通緝。