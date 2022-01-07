哈薩克暴動 俄派傘兵平亂 亞美尼亞派70維和人員進駐

荷槍實彈的哈薩克軍隊6日在街頭對付示威者。（路透）

中亞國家哈薩克 發生動亂，最大城市阿拉木圖（Almaty）的共和國廣場（Republic Square）成為抗議者主要聚集地，槍響頻傳。以俄羅斯為首的軍事聯盟「集體安全條約組織」，應哈薩克總統托卡葉夫的要求，向哈薩克派遣維和部隊協助平亂，其中俄軍傘兵昨日抵達哈薩克。

路透在阿拉木圖的記者報導，總統官邸和市長辦公室遭到縱火。到了昨天下午，先前被抗議民眾占領的機場已在軍方人員穩定控制下，燒毀的汽車則散落在街道上。

哈薩克總統托卡葉夫在昨天凌晨舉行的安全會議上說，他已要求「集體安全條約組織」（CSTO，集安組織）的成員國，派遣維和部隊協助對抗「恐怖主義威脅」。集安組織輪值主席、亞美尼亞總理帕什尼揚說，收到托卡葉夫的求助後，理事會決定在哈薩克短期部署維和部隊。

2005年5月成立的集安組織，有俄羅斯、白俄羅斯 、哈薩克、塔吉克、亞美尼亞、吉爾吉斯六個成員國。俄媒體表示，軍用運輸機已將維和部隊的俄軍傘兵分隊運抵哈薩克。亞美尼亞也會派出約70名維和人員前往哈薩克。

據俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）派往現場的記者，以及俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述哈薩克新聞頻道Khabar 24的內容，阿拉木圖的共和國廣場已經淨空。

俄羅斯新聞社也報導，維安部隊已徹底淨空阿拉木圖所有政府大樓。抗議者先前在這些大樓與維安部隊起衝突，造成數十人死亡。

目前還不清楚上述維安部隊是哈薩克人，還是俄國領導的軍事聯盟派出的人員。

俄羅斯新聞社記者說，現在阿拉木圖偶爾仍可聽到槍響，但「跟廣場有一段距離」。

哈薩克政府已切斷社群網站 和通訊軟體網路，總統托卡葉夫說：「事實顯示，我們正面對在海外訓練有素的國際恐怖組織，他們對哈薩克的攻擊應被視為侵略行動。」

托卡葉夫表示已經接受內閣總辭，並指派前第一副總理的斯馬伊洛夫擔任代理總理，前總統納札爾巴耶夫遭免除國安會主席職務，由托卡葉夫接管。

此次暴動的另一導火線是前總統納札爾巴耶夫，掌權卅年的他2019年請辭，指定托卡葉夫接班，但仍擔任國安會主席，如同「垂簾聽政」。據報導，81歲的納札爾巴耶夫把持哈薩克石油業，家族亦位居政府要職及重要產業。