我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

哈薩克暴動 俄派傘兵平亂 亞美尼亞派70維和人員進駐

編譯中心／綜合6日電
荷槍實彈的哈薩克軍隊6日在街頭對付示威者。（路透）
荷槍實彈的哈薩克軍隊6日在街頭對付示威者。（路透）

中亞國家哈薩克發生動亂，最大城市阿拉木圖（Almaty）的共和國廣場（Republic Square）成為抗議者主要聚集地，槍響頻傳。以俄羅斯為首的軍事聯盟「集體安全條約組織」，應哈薩克總統托卡葉夫的要求，向哈薩克派遣維和部隊協助平亂，其中俄軍傘兵昨日抵達哈薩克。

路透在阿拉木圖的記者報導，總統官邸和市長辦公室遭到縱火。到了昨天下午，先前被抗議民眾占領的機場已在軍方人員穩定控制下，燒毀的汽車則散落在街道上。

哈薩克總統托卡葉夫在昨天凌晨舉行的安全會議上說，他已要求「集體安全條約組織」（CSTO，集安組織）的成員國，派遣維和部隊協助對抗「恐怖主義威脅」。集安組織輪值主席、亞美尼亞總理帕什尼揚說，收到托卡葉夫的求助後，理事會決定在哈薩克短期部署維和部隊。

2005年5月成立的集安組織，有俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、塔吉克、亞美尼亞、吉爾吉斯六個成員國。俄媒體表示，軍用運輸機已將維和部隊的俄軍傘兵分隊運抵哈薩克。亞美尼亞也會派出約70名維和人員前往哈薩克。

據俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）派往現場的記者，以及俄羅斯新聞社（RIA Novosti）引述哈薩克新聞頻道Khabar 24的內容，阿拉木圖的共和國廣場已經淨空。

俄羅斯新聞社也報導，維安部隊已徹底淨空阿拉木圖所有政府大樓。抗議者先前在這些大樓與維安部隊起衝突，造成數十人死亡。

目前還不清楚上述維安部隊是哈薩克人，還是俄國領導的軍事聯盟派出的人員。

俄羅斯新聞社記者說，現在阿拉木圖偶爾仍可聽到槍響，但「跟廣場有一段距離」。

哈薩克政府已切斷社群網站和通訊軟體網路，總統托卡葉夫說：「事實顯示，我們正面對在海外訓練有素的國際恐怖組織，他們對哈薩克的攻擊應被視為侵略行動。」

托卡葉夫表示已經接受內閣總辭，並指派前第一副總理的斯馬伊洛夫擔任代理總理，前總統納札爾巴耶夫遭免除國安會主席職務，由托卡葉夫接管。

此次暴動的另一導火線是前總統納札爾巴耶夫，掌權卅年的他2019年請辭，指定托卡葉夫接班，但仍擔任國安會主席，如同「垂簾聽政」。據報導，81歲的納札爾巴耶夫把持哈薩克石油業，家族亦位居政府要職及重要產業。

俄羅斯周四派傘兵部隊，前往哈薩克協助平息騷亂。圖為俄國傘兵在莫斯科外圍的契卡洛夫...
俄羅斯周四派傘兵部隊，前往哈薩克協助平息騷亂。圖為俄國傘兵在莫斯科外圍的契卡洛夫斯基機場登上軍機。（Getty Images)
哈薩克第一大城阿拉木圖市政府5日遭抗議民眾闖入，辦公室一片狼藉。（路透）
哈薩克第一大城阿拉木圖市政府5日遭抗議民眾闖入，辦公室一片狼藉。（路透）

哈薩克 白俄羅斯 社群網站

上一則

美日2+2會談 發展防衛科技 威懾中俄

下一則

哈薩克血腥暴動…3名警察遭當街斬首

延伸閱讀

哈薩克動亂 維安部隊對最大城市主廣場實施清場

哈薩克動亂 維安部隊對最大城市主廣場實施清場
國會暴動周年╱當時18官員請辭 如今1人出面：孤軍奮戰

國會暴動周年╱當時18官員請辭 如今1人出面：孤軍奮戰
國會暴動周年╱暴力攻擊？集體失憶？兩黨看法兩極

國會暴動周年╱暴力攻擊？集體失憶？兩黨看法兩極
哈薩克血腥暴動 3名警察被「當街斬首」

哈薩克血腥暴動 3名警察被「當街斬首」

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤