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哈薩克血腥暴動…3名警察遭當街斬首

編譯中心／綜合6日電
哈薩克鎮暴警察5日在暴亂發生城市阿拉木圖巡邏。（Getty Images）
哈薩克鎮暴警察5日在暴亂發生城市阿拉木圖巡邏。（Getty Images）

英國太陽報報導，俄國維和部隊正前往哈薩克協助平息暴動，但哈薩克暴動同時變得更加暴力和血腥。哈薩克政府表示，已有13名警察被打死，其中3名員警被發現遭「當街斬首」，稱這具有恐怖主義性質。目前當局尚不清楚，3名員警是被斬首處決，還是死後被肢解。

此外，目前約353名協助鎮壓暴動的執法人員受傷，約2000名抗議者被拘留。一些抗議者甚至在醫院外組成「人肉盾牌」，要求院方「不要治療受傷員警」。

俄羅斯衛星通訊社報導，哈薩克抗議民眾一開始因新年燃料價格飆漲而抗議，最後演變成動亂且情勢不斷升溫，警方目前在抗議活動中殲滅數十名企圖襲擊政府建築的暴徒。衛生部指出，抗議活動導致至少千人受傷。

俄羅斯衛星通訊社特派員表示，阿拉木圖共和廣場爆發槍戰。當局派遣至少50輛汽車，包圍超過200名暴徒，將他們和政府機構隔開，防止襲擊。特派員指出，現場傳出至少10聲槍響，但並非軍方開火。

目前哈薩克全國網際網路服務被關閉，一些電視頻道也停播，哈薩克政府6日宣布全國進入緊急狀態。

根據今天社群媒體上的影片顯示，阿拉木圖市的許多商店遭到洗劫，建築物被燒毀，街道上可聽見槍響，居民害怕地尖叫。

日益加劇的動亂對總統托卡葉夫的專制政權構成重大挑戰，並引發國際關注，尤其是其關鍵盟友莫斯科。

一個由莫斯科領導的軍事聯盟表示，在哈薩克政府請求協助平息不斷加劇的動亂後，他們已向該國派遣了第一批軍隊。

哈薩克 俄羅斯 社群媒體

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