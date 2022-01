神學士組建自殺式襲擊特種部隊 遏制伊斯蘭國組織

自從四個月前組建阿富汗 新政府以來,伊斯蘭國組織給其造成最大的安全威脅,阿富汗神學士 (Taliban,另譯塔利班) 希望予以遏制。神學士將正式招募自殺式炸彈襲擊者加入軍隊。

泰晤士報報導,神學士發言人穆賈希德近日宣布組建一支自殺炸彈客特種部隊的計畫。他表示,「我們的聖戰者也將成為軍隊的一部分,但他們將是特種部隊。」「這些部隊將隸屬國防部 轄下,負責特別作戰任務。」

神學士現任國防部長雅各布本身是神學士創辦人、精神領袖奥馬爾的兒子。據悉奧馬爾於2003年正式批准採用自殺式襲擊。

前阿富汗政府屬下機構阿富汗獨立人權委員會(AIHRC)主席阿卡巴批評稱,當阿富汗許多人要挨餓,社會沒有公義,「神學士卻投資於自殺襲擊部隊,實在是恐怖、令人心寒」。

此外,去年重新掌權的神學士堅稱,人像違反伊斯蘭教律法,下令阿國西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部。

據中央社引述法新社報導,一段假人模特兒頭部被一一鋸下的影片,近來在社群網站上瘋傳。

神學士去年8月重新掌權後,從嚴詮釋伊斯蘭律法,而大幅限縮了人民的自由,尤其是女性的自由。

赫拉特市的勸善懲惡部(Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice)主管官員拉曼(Aziz Rahman)表示:「我們已下令商家砍下人形模特兒的頭部,因為模特兒假人違反伊斯蘭教律法。

部分服飾店剛開始以塑膠袋或頭巾蓋住模特兒假人的頭,拉曼說:「倘若他們只是蓋住頭部或把整個模特兒假人藏起來,阿拉的天使不會進入他們的店裡,賜福他們。」

到目前為止,神學士尚未針對模特兒假人或雕像發布國家政策。

神學士當權後嚴格詮釋伊斯蘭教律法,禁止描繪人物形象。