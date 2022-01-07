我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

神學士組建自殺式襲擊特種部隊 遏制伊斯蘭國組織

編譯中心／綜合6日電

自從四個月前組建阿富汗新政府以來，伊斯蘭國組織給其造成最大的安全威脅，阿富汗神學士(Taliban，另譯塔利班) 希望予以遏制。神學士將正式招募自殺式炸彈襲擊者加入軍隊。

泰晤士報報導，神學士發言人穆賈希德近日宣布組建一支自殺炸彈客特種部隊的計畫。他表示，「我們的聖戰者也將成為軍隊的一部分，但他們將是特種部隊。」「這些部隊將隸屬國防部轄下，負責特別作戰任務。」

神學士現任國防部長雅各布本身是神學士創辦人、精神領袖奥馬爾的兒子。據悉奧馬爾於2003年正式批准採用自殺式襲擊。

前阿富汗政府屬下機構阿富汗獨立人權委員會（AIHRC）主席阿卡巴批評稱，當阿富汗許多人要挨餓，社會沒有公義，「神學士卻投資於自殺襲擊部隊，實在是恐怖、令人心寒」。

此外，去年重新掌權的神學士堅稱，人像違反伊斯蘭教律法，下令阿國西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部。

據中央社引述法新社報導，一段假人模特兒頭部被一一鋸下的影片，近來在社群網站上瘋傳。

神學士去年8月重新掌權後，從嚴詮釋伊斯蘭律法，而大幅限縮了人民的自由，尤其是女性的自由。

赫拉特市的勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）主管官員拉曼（Aziz Rahman）表示：「我們已下令商家砍下人形模特兒的頭部，因為模特兒假人違反伊斯蘭教律法。

部分服飾店剛開始以塑膠袋或頭巾蓋住模特兒假人的頭，拉曼說：「倘若他們只是蓋住頭部或把整個模特兒假人藏起來，阿拉的天使不會進入他們的店裡，賜福他們。」

到目前為止，神學士尚未針對模特兒假人或雕像發布國家政策。

神學士當權後嚴格詮釋伊斯蘭教律法，禁止描繪人物形象。

神學士 阿富汗 國防部

上一則

教宗籲勇於生育「養寵物取代小孩有些自私」

下一則

美日2+2會談 發展防衛科技 威懾中俄

延伸閱讀

神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河

神學士高調宣傳禁酒 3千公升全倒進喀布爾運河
美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

美任命「阿米力」擔任特使 捍衛阿富汗女權

神學士禁女性單獨長途旅行 人權觀察：淪為囚犯

神學士禁女性單獨長途旅行 人權觀察：淪為囚犯
神學士大排長龍辦護照 自殺炸彈客硬闖遭擊斃

神學士大排長龍辦護照 自殺炸彈客硬闖遭擊斃

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤