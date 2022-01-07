智利下周打第4劑拉美第1國 墨西哥病歿數恐破30萬

智利10日起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19疫苗。(路透)

智利政府今天表示，下周起將對免疫功能低下的公民提供第4劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。此舉除創下拉丁美洲先例，也領先全球絕大多數國家。

路透報導，智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）表示：「自下周一1月10日起，我們將以第4劑或稱第2劑加強劑，展開全新的大型接種程序。」

智利COVID-19疫苗接種率在全球名列前茅，被譽為抗疫模範，根據「數據看世界」（Our World in Data）網站，智利逾85%人口打完兩劑疫苗，約57%已接種第3劑。

智利去年12月初通報首起Omicron 病例，至今已通報698例Omicron確診，絕大多數與出國人士有關。

義大利衛生部今天通報單日新增21萬9441起新冠病例，創下紀錄新高，且遠高於昨天的18萬9109例；病故人數則從昨天的231人減至198人。

據報導，義大利2020年2月爆發疫情 以來，累計已有13萬8474人因COVID-19病歿，累計確診約697萬5000例。

今天新增177人被送進加護病房，也比昨天的132人大幅增加。加護病房COVID-19病患總人數從1428人上升至1467人，而耶誕節前僅稍多於1000人。

今天醫院內的COVID-19病患（不含加護病房）共1萬3827人，高於昨天的1萬3364人。

報導說，Omicron變異株肆虐使土耳其確診數不斷飆升，衛生部昨日公布數據顯示，過去24小時新增6萬6467例確診，創下單日新高。

受到Omicron變異株與大致毫無限制的旅遊活動影響，墨西哥 的疫情在放假期間加劇，病歿人數恐在本周突破30萬大關，成為全世界病歿人數排名第5的國家。

報導稱，墨西哥在放假期間迎接許多美國遊客，導致確診數上周暴增1倍以上，來到2萬例。由於確診數迅速增長，墨西哥32個州當中，有11州決定，本周不會恢復學生到校上課。

另據日媒報導，日本6日單日確診至少4221人，這是繼去年9月18日以來單日確診數再破4000例，其中確診數最多的是沖繩縣共981例，其次是東京都共641例。日本醫師會會長中川俊男認為，日本已經進入「第六波」疫情。

沖繩縣當天新增981例創下單日新高。東京都單日確診則是641例，比7天前的64例多了9倍。