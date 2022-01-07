教宗籲勇於生育「養寵物取代小孩有些自私」

天主教教宗方濟各表示，人們應勇於生育兒女，以寵物來取代小孩「有些自私」。圖為方濟各在梵蒂岡主持彌撒。(路透)

天主教教宗方濟各 今天表示，人們應勇於生育兒女，若以寵物來取代小孩似乎「有些自私」。這番話恐將激怒全世界沒有子女而飼養貓狗的毛主人。

中央社引述法新社報導，教宗在梵蒂岡的公開接見活動談到為人父母一事時，對於寵物在社會中「有時候取代了孩子的位置」感到惋惜。

教宗說：「現在…我們看到一種自私的作法。我們看到有些人不想要生小孩。」

「有時候他們有一個孩子，就沒了，但他們有好幾隻貓狗，取代了小孩的位置。人們可能覺得這很好笑，但現實就是如此。」

據報導，這位13億天主教徒的領袖表示，這種行為「不只拒絕了為人父親和母親，也貶低了自我，奪走我們的人性」。

他繼續說：「喪失為人父母的豐富體驗，文明將老化，並失去人性，國家將會受害。」

教宗曾被拍到過摸狗的照片，他在2014年主顯節還讓一頭羔羊跨坐在他肩膀上，他也曾摸過老虎和豹寶寶。

報導說，教宗今天也鼓勵因為生理因素無法生育的夫妻考慮領養，他呼籲可能成為父母的人「不要害怕」生兒育女。

他說：「養兒育女總是有風險的，但不生孩子、拒絕當父母的風險更大。」