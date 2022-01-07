我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

教宗籲勇於生育「養寵物取代小孩有些自私」

編譯中心／綜合6日電
天主教教宗方濟各表示，人們應勇於生育兒女，以寵物來取代小孩「有些自私」。圖為方濟各在梵蒂岡主持彌撒。(路透)
天主教教宗方濟各表示，人們應勇於生育兒女，以寵物來取代小孩「有些自私」。圖為方濟各在梵蒂岡主持彌撒。(路透)

天主教教宗方濟各今天表示，人們應勇於生育兒女，若以寵物來取代小孩似乎「有些自私」。這番話恐將激怒全世界沒有子女而飼養貓狗的毛主人。

中央社引述法新社報導，教宗在梵蒂岡的公開接見活動談到為人父母一事時，對於寵物在社會中「有時候取代了孩子的位置」感到惋惜。

教宗說：「現在…我們看到一種自私的作法。我們看到有些人不想要生小孩。」

「有時候他們有一個孩子，就沒了，但他們有好幾隻貓狗，取代了小孩的位置。人們可能覺得這很好笑，但現實就是如此。」

據報導，這位13億天主教徒的領袖表示，這種行為「不只拒絕了為人父親和母親，也貶低了自我，奪走我們的人性」。

他繼續說：「喪失為人父母的豐富體驗，文明將老化，並失去人性，國家將會受害。」

教宗曾被拍到過摸狗的照片，他在2014年主顯節還讓一頭羔羊跨坐在他肩膀上，他也曾摸過老虎和豹寶寶。

報導說，教宗今天也鼓勵因為生理因素無法生育的夫妻考慮領養，他呼籲可能成為父母的人「不要害怕」生兒育女。

他說：「養兒育女總是有風險的，但不生孩子、拒絕當父母的風險更大。」

教宗 方濟各

上一則

智利下周打第4劑拉美第1國 墨西哥病歿數恐破30萬

下一則

神學士組建自殺式襲擊特種部隊 遏制伊斯蘭國組織

延伸閱讀

洛城新語/美國疫情中的怪現象

洛城新語/美國疫情中的怪現象
教宗方濟各聖誕文告：願新冠疫情早日結束

教宗方濟各聖誕文告：願新冠疫情早日結束
教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職

教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職
教宗譴責賽普勒斯難民營惡況 將攜50移民回教廷

教宗譴責賽普勒斯難民營惡況 將攜50移民回教廷

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
英國研發AZ新冠疫苗的牛津疫苗小組主任波拉德，2021年1月4日接種AZ疫苗。（路透）

新冠疫苗研發者：總不能每6個月給全球打一針

2022-01-04 10:17
圖為祕魯民眾檢測新冠肺炎。（路透）

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

2022-01-06 23:51
以色列民眾去年12月31日戴口罩搭乘耶路撒冷輕軌。Getty Images

因禍得福？以色列官員：Omicron或使以國達成群體免疫

2022-01-02 08:46

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤