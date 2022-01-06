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哈薩克「反燃料漲價」示威暴動 首都進入緊急狀態

編譯中心／綜合5日電
在哈薩克斯坦阿拉木圖能源價格上漲的集會上，防暴警察在街道上巡邏。總統宣布首都進入緊急狀態。(歐新社)
在哈薩克斯坦阿拉木圖能源價格上漲的集會上，防暴警察在街道上巡邏。總統宣布首都進入緊急狀態。(歐新社)

哈薩克因燃料價格飆漲引發社會暴力抗爭，最大城市暨金融中心阿拉木圖今天超過千名抗議群眾走上街頭，警方發射震撼彈仍無法阻止民眾闖入阿拉木圖市長辦公室；總統托卡葉夫宣布首都努爾蘇丹進入緊急狀態，並接受內閣總辭。暴亂已導致8名安全人員死亡、317人受傷，有200多名示威者被捕。

俄羅斯衛星通訊社報導，總統托卡葉夫無法平息眾怒，只好向俄羅斯求助，請求解決動亂。白宮及聯合國則呼籲，哈薩克當局在處理暴力公民動亂時應展現「克制」。

中央社引述法新社報導，抗議民眾徹夜在行政大樓附近的廣場集結，要求政府下台。當局聲明說，部分示威者阻擋街道、妨礙交通，並與安全部隊發生衝突，甚至焚燒警車，造成95名警察受傷。

哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，群眾焚燒警車。(路透)
哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，群眾焚燒警車。(路透)
哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，群眾襲擊阿拉木圖市長辦公室...
哈薩克最大城阿拉木圖群眾5日走上街頭抗議燃料價格飆漲，群眾襲擊阿拉木圖市長辦公室。（Getty Images）

鎮暴警察動用催淚瓦斯和眩暈彈，將數以百計抗議民眾驅離阿拉木圖大廣場，然而仍無法阻止阿拉木圖市長辦公室被闖入。附近各大城也紛紛爆發暴力抗爭，警方窮於應付。

托卡葉夫總統宣布阿拉木圖與鄰近省分，以及產油的西部省分曼格斯套進入緊急狀態，稍晚首都努爾蘇丹也進入緊急狀態。哈薩克國營電視台Khabar 24報導指出，緊急狀態已擴及全國各地，將維持至1月19日，並於晚上11時至早上7時期間實施宵禁。

哈薩克在緊急狀態下，實施宵禁與移動限制。網路監督組織NetBlocks表示，全國今天「網路大當機」，「這件事可能會嚴重限制媒體對反政府抗議升溫的報導。」有記者表示，網路連線斷斷續續，Telegram、Signal和WhatsApp等通訊App都無法使用。

威權統治的哈薩克嚴禁未經申請許可的抗爭，這場抗爭動搖了哈薩克政治穩定、嚴格控制的形象。哈薩克自脫離蘇聯獨立30年來，吸引了千億美元外資投入石油與金屬產業。

托卡葉夫指稱，在示威暴力的背後，有國內與國外勢力在挑釁。

路透報導，哈薩克多用液化石油氣作為汽車燃料，稍早政府解除液化石油氣價格上限後，市場價格隨即飆漲至兩倍多，曼格斯套省的抗議活動便在2日展開。托卡葉夫今天下令內閣及各省省長恢復對液化石油氣的價格控制，並擴大對汽油、柴油和其他社會重要消費物品實施價格管制。

緊急狀態 石油 警察

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