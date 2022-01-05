脫北者歸順一年又潛逃出境 曝南韓管理人力缺口

一名一年前才叛逃至南韓 的脫北者，1日再次跨越兩韓邊界返回北韓 ，除南韓軍方監視體系受到質疑，專門保護及監管脫北者的保護人力不足問題再次浮上檯面。

一名男子在元旦跨越南韓駐江原道高城郡第22師邊防哨所護欄投奔北韓，南韓軍方及情報部門調查後確認男子為2020年11月沿同路線叛逃來南韓的30多歲脫北者。

南韓官方雖未公開男子的身分資訊，但據各家韓媒報導，這名男子原先在北韓為機械體操選手，身高不高、體重僅50多公斤，因此能輕易穿越護欄。相關官員指出，潛逃來南韓的脫北者多是經過中國抵達南韓，較少案例是直接穿越兩韓邊界。

韓聯社報導，這名脫北者在南韓從事清潔工作，面臨經濟困難，據鄰居證詞，他很少出現在住處外，也從未與鄰居互動，「幾乎感覺不到有人住在那」；從瓦斯帳單等資訊來看，他經常整個月都沒有使用瓦斯，代表未在家開伙，也鮮少丟棄廚餘。

南韓統一部今天表示，這名脫北者在南韓期間正常接受人身安全、居住、醫療、生計及就業支援。一般脫北者在入境南韓後會接受12週的定居培訓，政府後續還會提供5年的人身保護、就業及教育方面支援。

統一部官員指出，這名脫北者決定重返北韓，除經濟困難外，可能也受到思念家人、精神困難等因素影響，表示當局將持續改善相關制度。

首爾經濟引述警察 廳轄下警察大學治安政策研究所發表報告指出，管理脫北者的人力不足，可能是相關制度無法完善實施的原因。據報告統計，負責保護脫北者的警官人數截至2011年止都維持在700多人左右，平均每名警官要負責監護30多人，在保護脫北者同時還要防範間諜行為，業務繁重。

截至去年底，警官人數增至857人，監管人數依地區有所差別，最多可能達40人上下；這次潛逃回北韓的脫北者所在地區負責警官必須監管的脫北者人數達23人。

治安政策研究所每年發表的報告都建議增加負責人力，至少讓每名警官負責監管人數降至12人，但可能囿於預算問題遲遲未能改善，也導致負責警官力有未逮。

據韓聯社報導，該區負責警察署去年6月曾因認為這名脫北者有叛逃跡象，向首爾警察廳與韓國警察廳提出報告，但上級認為證據不足，要求該區警察署補充證據資料。