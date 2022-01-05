金正恩才說專注民生經濟 北韓新年伊始又試射飛彈

北韓疑似又射飛彈。圖為北韓去年10月19日從潛艇上向日本海（南韓稱東海）試射新型潛射彈道飛彈（SLBM）。（美聯社）

南韓合同參謀本部於當地時間5日上午表示，北韓 於東部海域上方發射不明飛行物體，但尚未說明進一步資訊。由於正值北韓軍方冬季訓練期間，外界推測為彈道飛彈 。日本 NHK也報導，日本政府及海上保安廳表示，北韓5日上午8時13分前後發射可能是彈道飛彈的物體。

韓聯社報導，南韓軍方通常在偵測到北韓發射彈道飛彈時會立即通報媒體，推測這次發射的飛行物體也是彈道飛彈。這是平壤當局今年首次進行武力示威，與去年10月19日最近一次發射潛射彈道飛彈間隔78天。上一次試射是在去年10月19日，從潛艇上向日本海（南韓稱東海）試射新型潛射彈道飛彈（SLBM）。

北韓領導人金正恩日前才在動黨第八屆中央委員會第四次全體會議後宣示，今年會著重經濟、強調解決糧荒與防疫，未料仍未放棄發展軍武，在新年開始之際又試射飛彈。

不過，其實北韓勞動黨在日前召開的全體會議中，曾提到要提升戰鬥技術器材開發生產，以求達到國防工業獨立、現代化與科學化目標。當時會議中討論到對南韓及美國關係，但未公開相關會議結果。

另一方面，讀賣新聞近日引述日本多位匿名防衛省官員報導，為了因應北韓與中國日益擴大的飛彈和艦隊規模，日本將以現役陸上防衛隊使用的 12 式反艦飛彈為基礎，開發潛射版本，未來並將增加射程以及攻陸能力。