2年前脫北體操選手翻邊境圍牆 同1地點來往兩韓

南韓軍警和情報機構認為，元旦擅闖戒備森嚴的邊界區，並跨越軍事分界線進入北韓的不明人士，可能是2020年11月在同個地點越界投奔南韓的脫北者。（美聯社）

南韓 1日傳出一名身分不明人士闖入兩韓「非軍事區」（DMZ）投奔北韓 。南韓3日認定，今年元旦跨越軍事分界線進入北韓的不明人士，是一名在前年年底於同一地點越界投奔南韓的脫北者。

韓聯社報導，這名男子元旦當天越過駐江原道高城郡第22師邊防哨所護欄投奔北韓，南韓軍方、警方、情報部門認定，此人是2020年11月在同一地點投奔南韓的30多歲脫北者。

南韓國防部官員說，調閱監視影像後，辨識出這名越境進入北韓的男子。此人越境後，韓方紅外線熱像儀器在邊界北部發現四人，可能是三名北韓軍人前來將人帶離。

軍方並未具體說明這名男子的職業等訊息，據悉此人在南韓從事清潔工作，自上月30日起失聯，但並未涉及間諜行為。南韓軍警表示，此人當年脫北時向情報部門供稱自己是體操運動員，韓方為此安排兩場示範驗明真偽；他個子不高，體重50多公斤，能輕鬆翻越三公尺高的邊防護欄。

這起事件也凸顯南韓在邊境防衞上出現嚴重漏洞，軍方在事發後三小時才發現有人越界。韓聯社評論，如果確定是同一人往返北韓，這起事件相當於「悄無聲息反覆穿越邊防重地如入無人之境」，南韓針對脫北者的警衛工作將受到詬病，預計在社會引發軒然大波。

在這個「脫北者逃北」爭議事件之際，南韓總統文在寅 3日發表任內最後一次新年賀詞，他表示要利用在任最後幾個月推動與北韓外交突破，「政府將追求兩韓關係正常化，及一條不會倒退、最終通往和平的道路。我希望下屆政府也能繼續致力對話」。

文在寅今年5月將結束5年任期，他正在推動「終結韓戰宣言」，希望藉此迅速啟動停滯的兩韓談判，他的政府也曾暗示透過秘密管道進行討論。但北韓並沒有公開回應文在寅最新的努力，美國雖表示支持此一想法，不過也說在時機上可能與南韓有不同看法。

文在寅坦承「的確有漫長的路要走」，不過他主張，兩韓關係若有改善，國際社會也將跟進。文在寅表示，他與北韓的接觸受惠於南韓軍事力量大幅擴大，這有助讓南韓更加安全。

北韓領導人金正恩並沒有在跨年夜的演說中提到文在寅追求正式宣告1950-53年韓戰結束的呼籲，也沒有提及北韓與美國的非核化談判陷入僵局一事。