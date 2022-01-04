蘇丹政局紛擾示威不斷 總理請辭 軍方恐全面掌權

蘇丹首都喀土穆2日有大批民眾上街抗議軍方與臨時政府總理達成的分權協議，遭安全部隊發射催淚氣體驅散，現場有年輕人受傷被抬離救治。（Getty Images）

10月政變一度遭罷黜拘禁，而後復職的蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）2日辭職，讓這個政局混亂的非洲國家再遭打擊。外界分析，哈姆杜克辭職後軍方將全面掌權，恐令蘇丹回到前強人巴希爾統治時的專制時代。

遭軟禁數月後，哈姆杜克11月21日與軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）在電視轉播的典禮上達成協議，正式重返政府。

但民主示威團體不認同這項協議，連續數週都有數以萬計人走上街頭，抗議哈姆杜克遭軍方鐵腕箝制、效能不彰且受綁手綁腳的政府。

蘇丹總理哈姆杜克2日辭職。（路透）

面對暴力情勢日益升高，哈姆杜克決定辭職。

首都喀土穆2日又發生反軍方示威後，哈姆杜克透過電視演說告訴全國民眾：「我盡了我最大努力，試著阻止國家走向災難。」

他提及「政治勢力的殘破以及過渡政府（軍方和文人）組成人員的衝突」，「儘管使盡全力想達成共識…還是功敗垂成」。

他警告，蘇丹「正在跨越整體生存都受威脅的危險轉折點」。

哈姆杜克是在英國 受教育 的經濟學家，曾在聯合國 和非洲組織任職，長年角色多變的職業生涯以善於治理與透明度著稱。

哈姆杜克宣布辭職前，數以千計民眾走上喀土穆與恩圖曼（Omdurman）街頭，高喊「將權力還給人民」，軍方鎮壓導致兩死。