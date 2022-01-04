我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

蘇丹政局紛擾示威不斷 總理請辭 軍方恐全面掌權

編譯中心／綜合3日電
蘇丹首都喀土穆2日有大批民眾上街抗議軍方與臨時政府總理達成的分權協議，遭安全部隊發射催淚氣體驅散，現場有年輕人受傷被抬離救治。（Getty Images）
蘇丹首都喀土穆2日有大批民眾上街抗議軍方與臨時政府總理達成的分權協議，遭安全部隊發射催淚氣體驅散，現場有年輕人受傷被抬離救治。（Getty Images）

10月政變一度遭罷黜拘禁，而後復職的蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）2日辭職，讓這個政局混亂的非洲國家再遭打擊。外界分析，哈姆杜克辭職後軍方將全面掌權，恐令蘇丹回到前強人巴希爾統治時的專制時代。

遭軟禁數月後，哈姆杜克11月21日與軍事領袖柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）在電視轉播的典禮上達成協議，正式重返政府。

但民主示威團體不認同這項協議，連續數週都有數以萬計人走上街頭，抗議哈姆杜克遭軍方鐵腕箝制、效能不彰且受綁手綁腳的政府。

蘇丹總理哈姆杜克2日辭職。（路透）
蘇丹總理哈姆杜克2日辭職。（路透）

面對暴力情勢日益升高，哈姆杜克決定辭職。

首都喀土穆2日又發生反軍方示威後，哈姆杜克透過電視演說告訴全國民眾：「我盡了我最大努力，試著阻止國家走向災難。」

他提及「政治勢力的殘破以及過渡政府（軍方和文人）組成人員的衝突」，「儘管使盡全力想達成共識…還是功敗垂成」。

他警告，蘇丹「正在跨越整體生存都受威脅的危險轉折點」。

哈姆杜克是在英國教育的經濟學家，曾在聯合國和非洲組織任職，長年角色多變的職業生涯以善於治理與透明度著稱。

哈姆杜克宣布辭職前，數以千計民眾走上喀土穆與恩圖曼（Omdurman）街頭，高喊「將權力還給人民」，軍方鎮壓導致兩死。

教育 英國 聯合國

上一則

倫敦豪宅「空中透明泳池」 住戶嫌：CP值太低了

下一則

立陶宛國內民調 現任政府支持度10年來新低

延伸閱讀

助證明人類源自非洲 古人類學家李奇77歲逝世

助證明人類源自非洲 古人類學家李奇77歲逝世
蘇丹萬人示威籲回歸文人治理 軍方催淚瓦斯驅離

蘇丹萬人示威籲回歸文人治理 軍方催淚瓦斯驅離
教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職

教廷傳罕見人事變動 教宗接受非裔樞機主教辭職
南非公布Omicron數據 非洲疾管中心稱不可外推他國

南非公布Omicron數據 非洲疾管中心稱不可外推他國

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高