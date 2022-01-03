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歐盟計劃納核能為永續能源 德、奧、盧森堡舉手反對

編譯季晶晶／綜合外電
歐盟計劃納核能為永續能源，遭德國、奧地利、盧森堡反對。美聯社
歐盟計劃納核能為永續能源，遭德國、奧地利、盧森堡反對。美聯社

歐盟計劃，在對經濟去碳化至關重要的綠能投資分類系統中，將核能列為永續技術，但遭到德國、奧地利和盧森堡的反對。

根據金融時報，歐盟的永續分類將成為市場決定何者是真綠能的「黃金標準」，但分類過程因歐盟執委會和成員國生出政治內訌而備感困擾。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）是綠黨成員，他說：「這種漂綠作法能否在金融市場上被接受，值得懷疑。在我們看來，分類裡沒必要多加上核能。」

奧地利氣候和能源部長格韋斯勒（Leonore Gewessler）上周六表示，如果核能被納入綠能，維也納考慮控告歐盟執委會。盧森堡能源部長圖莫斯（Claude Turmes）說那樣做是在「挑釁」。

核能納入綠能被廣泛視為法國政府的一大勝利，他們想確保新規則不會懲罰到為法國提供近三分之二能源的技術，核子反應爐不會產生二氧化碳，但有難解的核廢料問題。

一些位於歐洲南部和東部的經濟體支持天然氣納入綠能。德國財長林德納（Christian Lndner）也贊同。他說，德國放棄了煤和核能，實務上需要現代天然氣發電廠。

另外，日經報導，日本將恢復在快中子反應爐的研究，日本原子能研究開發機構（JAEA）和三菱重工預定參與由美國能源部和新創事業Terra Power領軍的研究專案，以取得對核廢料再生計畫極為關鍵的技術。

TerraPower的目標是在懷俄明州建立一個效率優於傳統核子反應爐的快中子反應爐，2028年啟動營運。這種反應爐對於處理核廢料裡的鈽，使其再生成為核燃料不可或缺。該計畫收到美國政府2兆美元補助，大約能支付一半費用。

綠能 歐盟 德國

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