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神祕人士自南韓闖「禁區」奔北韓 軍方3小時沒查覺挨批

編譯李京倫／綜合2日電
南韓軍方2日表示，一名身分不明人士在新年元旦當天，罕見地從南韓越界進入北韓。圖為兩韓交界的板門店共同警備區。（路透資料照片）
南韓軍方2日表示，一名身分不明人士在新年元旦當天，罕見地從南韓越界進入北韓。圖為兩韓交界的板門店共同警備區。（路透資料照片）

南韓軍方今天表示，一名身分不明人士於元旦擅闖戒備森嚴的邊界區，並跨越兩韓「非軍事區」（DMZ）進入北韓。南韓今天上午要求北韓確保此人安全，未獲回應。北韓為了防堵新冠疫情，在邊界實施「射殺」政策。

南韓監視設備一日稍早在邊界東部偵測到此人，當晚南韓派兵抓捕但未尋獲，而監視設備偵測到這名人士在10時40分左右已越界進入北韓。此外，有報導指出，事後調閱監視器片段發現此人於當晚大約6時40分已進入DMZ，但軍方於9時20分才透過江原道東部戰線地域的監視器發現行蹤；軍方因此被批評警戒怠惰，在民眾越界3小時後才察覺。

目前不清楚這是罕見的南韓人投奔北韓案例，還是北韓人短暫進入南韓又返回。

自1990年代末以來，約有3萬4000北韓人叛逃到南韓以逃避貧窮或政治迫害，不過大部分是經由中國與東南亞國家轉往南韓，而非從北韓直接越界到南韓。

兩韓「非軍事區」是全球武裝程度最高的邊界，估計在長248公里、寬4公里的非軍事區和周遭，埋了200萬個地雷，邊界兩側還有帶刺鐵絲網、反戰車陷阱和戰鬥部隊。

此外，南韓近日還有另一焦點，南韓總統文在寅3日將在青瓦台發表任內最後一次新年賀詞，是否會談及特赦前總統朴槿惠的背景及兩韓關係改善方案，也備受關注。

據報導，文在寅預料將強調為實現全民團結及邁向全球領先的堅定決心。部分人士預測，文在寅將在強調全民團結重要性時，會對特赦朴槿惠的背景提出說明。

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