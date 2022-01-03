我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

屠圖安息聖喬治大教堂 「水化」殮葬貫徹環保

編譯中心／綜合2日電
南非民眾悼念屠圖大主教。(美聯社)
南非民眾悼念屠圖大主教。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖大主教今天黎明時分在開普敦的聖喬治大教堂安息。這位奮勇抵抗南非種族隔離政策的英雄人物，多年來都在此宣揚反種族歧視理念。

聖公會聲明指出，今天稍早屠圖大主教的骨灰在不公開的家族儀式中「埋葬在聖喬治大教堂（St. George's Cathedral）」。屠圖家族約20名成員出席葬禮。

90歲的屠圖上月26日病逝，並於1日舉行國葬儀式。BBC等媒體報導，屠圖生前要求葬禮一切從簡，曾特別要求棺木便宜的就好，遺體處理方式力求環保。

南非政府在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主...
南非政府在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主教。告別時結束後，屠圖大主教的棺木被護送離開教堂。(美聯社)

屠圖的遺體以較少碳排放的「水葬法」處理，符合他生前致力推動環保事業的形象。

水葬法或稱「鹼性水解」，作法是把遺體放入壓力金屬筒狀容器之中，讓遺體浸泡在水和例如氫氧化鉀的強鹼混合液，再加熱到約攝氏150度的高溫。這個過程會將遺體液化剩下骨骸，骨骸在烘乾磨成粉末後，再放進骨灰罈交給家屬。

根據介紹，水葬消耗的能量為火葬的1/5，排出的溫室氣體也減少35%左右。

屠圖的繼任者馬科哥巴大主教（Thabo Makgoba）敦促南非民眾，「利用這個機會揭開新的一頁。讓我們致力於…屠圖大主教所倡導的根本性、革命性變革。讓我們像他一樣，過簡樸的生活，他的松木棺材就是個例子」。

屠圖 南非 種族歧視

上一則

多國醫療瀕潰 澳洲急聘海外醫護、英患者苦等40小時

下一則

神祕人士自南韓闖「禁區」奔北韓 軍方3小時沒查覺挨批

延伸閱讀

南非國會大廈火勢延燒8小時未歇 舊國民議會屋頂塌陷

南非國會大廈火勢延燒8小時未歇 舊國民議會屋頂塌陷
火化更環保 屠圖大主教選用鹼性水解遺體

火化更環保 屠圖大主教選用鹼性水解遺體
諾貝爾獎得主 南非屠圖大主教國葬在開普敦進行

諾貝爾獎得主 南非屠圖大主教國葬在開普敦進行
2021離世名人／追念史學泰斗余英時、憶前國務卿鮑爾

2021離世名人／追念史學泰斗余英時、憶前國務卿鮑爾

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部