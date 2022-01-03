屠圖安息聖喬治大教堂 「水化」殮葬貫徹環保

南非民眾悼念屠圖大主教。(美聯社)

諾貝爾和平獎得主、已故南非屠圖 大主教今天黎明時分在開普敦的聖喬治大教堂安息。這位奮勇抵抗南非種族隔離政策的英雄人物，多年來都在此宣揚反種族歧視 理念。

聖公會聲明指出，今天稍早屠圖大主教的骨灰在不公開的家族儀式中「埋葬在聖喬治大教堂（St. George's Cathedral）」。屠圖家族約20名成員出席葬禮。

90歲的屠圖上月26日病逝，並於1日舉行國葬儀式。BBC等媒體報導，屠圖生前要求葬禮一切從簡，曾特別要求棺木便宜的就好，遺體處理方式力求環保。

南非政府在開普敦的聖喬治大教堂以國葬追悼諾貝爾和平獎得主、已故南非天主教屠圖大主教。告別時結束後，屠圖大主教的棺木被護送離開教堂。(美聯社)

屠圖的遺體以較少碳排放的「水葬法」處理，符合他生前致力推動環保事業的形象。

水葬法或稱「鹼性水解」，作法是把遺體放入壓力金屬筒狀容器之中，讓遺體浸泡在水和例如氫氧化鉀的強鹼混合液，再加熱到約攝氏150度的高溫。這個過程會將遺體液化剩下骨骸，骨骸在烘乾磨成粉末後，再放進骨灰罈交給家屬。

根據介紹，水葬消耗的能量為火葬的1/5，排出的溫室氣體也減少35%左右。

屠圖的繼任者馬科哥巴大主教（Thabo Makgoba）敦促南非民眾，「利用這個機會揭開新的一頁。讓我們致力於…屠圖大主教所倡導的根本性、革命性變革。讓我們像他一樣，過簡樸的生活，他的松木棺材就是個例子」。