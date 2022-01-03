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馬克宏撤下凱旋門歐盟旗 法國右翼自稱「勝利」

編譯中心／綜合2日電
在法國輪值歐盟主席國之際，法國巴黎凱旋門下1日懸掛著歐盟旗幟。（Getty Images）
在法國輪值歐盟主席國之際，法國巴黎凱旋門下1日懸掛著歐盟旗幟。（Getty Images）

法國接任歐洲聯盟輪值主席國之際，國內右派人士抗議凱旋門懸掛歐盟旗幟，批評總統馬克宏讓歐盟「除去」法國身分，巴黎當局今天將旗幟拆下。

中央社引述法新社報導，巨大的歐盟黃星藍底旗代替法國國旗於新年前夕在凱旋門升起，以標誌法國接任為期6個月的歐盟輪值主席國。紀念戰爭亡者的凱旋門以及另兩處地標艾菲爾鐵塔和巴黎先賢祠，在本周剩餘時間也會以藍色燈光點亮。

然而，馬克宏於今春總統選舉中的右翼競爭對手批評，這是對法國傳統及退伍軍人的侮辱。民調顯示，保守派候選人波克瑞斯（Valerie Pecresse）可能是馬克宏在大選的主要競爭者。她在推特表示：「主掌歐洲，可以；除去法國身分，不行！」

波克瑞斯呼籲馬克宏讓法國國旗重新飄揚於凱旋門，並說：「我們虧欠為了它而流血犧牲的戰士。」

法國極右派領袖瑪蘅．雷朋先前表示，她將訴請最高行政法院移除凱旋門上的歐盟旗幟。她今天稱讚移除歐盟旗幟是「愛國者的偉大勝利」，並在推特上表示是民眾「大規模動員」迫使馬克宏退讓。

不過，法國總統辦公室一名官員今天表示，在黎明前撤下歐盟旗幟「符合既定時程」。他堅稱懸掛歐盟旗幟與在地標打藍色燈光不同，本來就只會掛在凱旋門2天。

這名要求不具名的總統辦公室官員無法告知法國國旗何時會再次飄揚凱旋門。

法國將於4月舉行總統大選，馬克宏尚未表態是否競選連任，但他2017年在決選中以66%得票率擊敗瑪蘅．雷朋（34%）。所有民調均顯示，馬克宏若再選，看好贏得另一個5年任期。

歐盟 馬克宏 民調

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