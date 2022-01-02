歐盟擬把核能、天然氣列綠能 德奧狠酸「被漂綠」

法國中部盧瓦雷省一座核能電廠的冷卻塔冒出蒸汽。（路透）

法新社報導，歐盟 打算把核能和天然氣 列為「綠色」投資 標的，不過，成員國對這兩項能源是否夠格成為「永續」能源有很多歧見。

歐盟執委會去年12月31日深夜悄悄發送「補充授權法」草案給成員國。這項草案因為引起爭議，去年被延後發放兩次。

草案寫道：「有必要認識到，化石燃料和核能可以為歐盟經濟低碳轉型作出貢獻。」草案還說，對於核電，應採取適當措施來管理和處置放射性核廢料。草案要求新核電廠應在2045年前取得營建許可，並要求成員國在2040年前核准為現有核電廠延役。

而對於天然氣，碳排放量上限應該設定為遠遠低於燃煤電廠的碳排放量，而且天然氣應視為過渡能源，成員國應在2031年前發放新燃氣廠的營建許可。

歐盟成員國和歐盟執委會諮詢的專家有兩周時間要求修改草案，而後最終版本的草案將在1月中旬公布，接著歐洲議會將有4個月時間表決通過或否決此案。

如果草案獲多數成員國支持，就會成為歐盟法律，在2023年生效，核能和天然氣計畫將納入「永續金融分類標準」清單。這份清單列出獲認可為「綠色投資」的經濟活動及必須達到的環境標準，意在鼓勵民間投資，歐盟也打算用來評估一些計畫能否獲歐盟公帑補助。

法國力主將國內主要能源核能納入綠色能源，但奧地利和正在逐步廢核的德國都反對。德國新任副總理兼經濟及氣候部長哈貝克和環境部長施特菲．雷姆克嚴厲批評此案。這兩名綠黨籍政治人物認為，這項草案無異於將核能和化石能源「漂綠」。

雷姆克說，可能引發環境災難、製造危險廢料的技術「怎麼會是永續的？」哈貝克表示德國不會支持草案，因為「這是對永續這一招牌的扭曲」。

歐盟東部和南部依賴化石燃料的國家則為使用天然氣辯護，希望會產生大量溫室氣體的天然氣至少能作為過渡性能源。