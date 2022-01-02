我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

金正恩新年目標隻字未提美國、核武 分析：留談判餘地

編譯中心／綜合1日電
北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關的重大鬥爭」。（Getty Images）
北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關的重大鬥爭」。（Getty Images）

北韓國營媒體今天報導，執政滿10年的北韓領導人金正恩昨天在展望2022的演說強調國內經濟危機，未向南韓及美國釋出新訊息，提到牽引機工廠和學校制服的篇幅比核武或美國還多。分析認為，這是金正恩的「民粹策略」。

金正恩昨天在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議結束時演說，表示北韓2022年的主要目標將是全力啟動經濟發展、改善人民生活，因為北韓正面臨「重要的存亡奮戰」。

北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關...
北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關的重大鬥爭」。圖為民眾1月1日戴著口罩在平壤金日成廣場觀賞賀年煙火，慶祝邁入2022年。（Getty Images）

金正恩花很大篇幅詳述國內議題，從鄉村發展的5年宏大計畫談到人民飲食、校服和打擊「不符社會主義的做法」。金正恩在演說中提及牽引機工廠，雖然表面是為農業服務，但西方分析師認為也可能用來建造飛彈發射車，且據信北韓在防疫封鎖措施下仍擴充了軍火庫。

金正恩過去在新年演說多會提及與南韓及美國展開重要的外交往來，但這次隻字未提美國或核武，並僅有一次提到「兩韓關係」。

「北韓新聞」（NK News）創辦人歐卡洛爾說，金正恩把主要焦點放在鄉村發展，可能是一種民粹策略，「金正恩或許明白，當平壤以外地區的人民正苦於缺糧和艱困環境時，在今年公布複雜的軍事發展計畫大概不是個好主意。」另有分析相信，平壤打算保留跟拜登政府或南韓新政權交涉的迴旋餘地。

南韓國家安全戰略研究院（INSS）則表示，北韓正面臨內外交窘的不利環境，避談外交國防等內容，可以增加今後政策的選擇空間。

另一方面，南韓總統文在寅今天在社群網站上發文恭賀新年到來，貼文中罕見提起今年3月將舉行的總統大選，希望可以成為為國民帶來希望的選舉。韓聯社報導分析，現任總統在新年賀詞中提及下屆總統選舉的情況不多見，文在寅特意提起，可能是為強調直選總統的重要性。

金正恩 北韓 南韓

上一則

全球首例Flurona 以色列孕婦同時感染新冠和流感病毒

下一則

日本愛子公主首場公務 接受外使祝賀 日媒誇儀態好佳

延伸閱讀

金正恩又暴瘦 臉頰更凹陷 首度露出脖子

金正恩又暴瘦 臉頰更凹陷 首度露出脖子
金正恩精瘦造型主持會議 再度引發替身揣測

金正恩精瘦造型主持會議 再度引發替身揣測
金正恩：2022年追求北韓特色社會主義建設全面發展

金正恩：2022年追求北韓特色社會主義建設全面發展
金正恩「老臉」 悼父 專家查家族史：未來可能腦中風

金正恩「老臉」 悼父 專家查家族史：未來可能腦中風

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
貝克漢一家送上聖誕祝福。取材自IG

聖誕全家福 貝克漢家帥氣亮相 Chiara兒女搞笑演出

2021-12-26 18:10

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪

疑挺孕肚引渡回紐約受審 涉殺情夫華女被控謀殺罪