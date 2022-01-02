金正恩新年目標隻字未提美國、核武 分析：留談判餘地

北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關的重大鬥爭」。（Getty Images）

北韓 國營媒體今天報導，執政滿10年的北韓領導人金正恩 昨天在展望2022的演說強調國內經濟危機，未向南韓 及美國釋出新訊息，提到牽引機工廠和學校制服的篇幅比核武或美國還多。分析認為，這是金正恩的「民粹策略」。

金正恩昨天在朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議結束時演說，表示北韓2022年的主要目標將是全力啟動經濟發展、改善人民生活，因為北韓正面臨「重要的存亡奮戰」。

北韓受到疫情及糧荒夾擊，金正恩在去年12月31日黨內講話中，承認正面臨「生死攸關的重大鬥爭」。圖為民眾1月1日戴著口罩在平壤金日成廣場觀賞賀年煙火，慶祝邁入2022年。（Getty Images）

金正恩花很大篇幅詳述國內議題，從鄉村發展的5年宏大計畫談到人民飲食、校服和打擊「不符社會主義的做法」。金正恩在演說中提及牽引機工廠，雖然表面是為農業服務，但西方分析師認為也可能用來建造飛彈發射車，且據信北韓在防疫封鎖措施下仍擴充了軍火庫。

金正恩過去在新年演說多會提及與南韓及美國展開重要的外交往來，但這次隻字未提美國或核武，並僅有一次提到「兩韓關係」。

「北韓新聞」（NK News）創辦人歐卡洛爾說，金正恩把主要焦點放在鄉村發展，可能是一種民粹策略，「金正恩或許明白，當平壤以外地區的人民正苦於缺糧和艱困環境時，在今年公布複雜的軍事發展計畫大概不是個好主意。」另有分析相信，平壤打算保留跟拜登政府或南韓新政權交涉的迴旋餘地。

南韓國家安全戰略研究院（INSS）則表示，北韓正面臨內外交窘的不利環境，避談外交國防等內容，可以增加今後政策的選擇空間。

另一方面，南韓總統文在寅今天在社群網站上發文恭賀新年到來，貼文中罕見提起今年3月將舉行的總統大選，希望可以成為為國民帶來希望的選舉。韓聯社報導分析，現任總統在新年賀詞中提及下屆總統選舉的情況不多見，文在寅特意提起，可能是為強調直選總統的重要性。