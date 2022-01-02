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法任歐盟主席國拚戰略自主 與德合力影響中俄政策

編譯中心／綜合1日電

法國時隔13年、在2022年再次擔任歐盟輪值主席國，外界關注歐盟的政策走向。法國總統馬克宏發表新年談話時表示，2022年是歐洲的轉折點，並計畫3月通過「戰略指南」，推動歐盟戰略自主。另一方面，德國則接任七大工業國集團（G7）輪值主席國，外界相信重點在於與中國、俄羅斯的關係，以及應對仍肆虐的新冠疫情。

馬克宏12月31日在愛麗舍宮花園發表了13分鐘的全國新年談話，談到近幾年來歐洲屢被指「分裂」，重要性下降。他發表談話同時，法國自2008年後再度接任歐盟輪值主席國。歐盟輪值主席國由27個成員國輪流擔任，每六個月一任，

馬克宏上月接棒斯洛維尼亞任歐盟輪值主席國，未來將聚焦邊境管控、歐洲防衛、打擊網路仇恨言論、控制預算赤字和保護環境等。法媒分析，未來六個月將是法國「展示歐盟雄心的歷史時刻」。

目前歐盟各國積極準備「戰略指南」，計畫於3月在法國舉辦的歐盟峰會上通過，授權歐洲在2025年前組建一支5000人的危機反應部隊，向建立馬克宏長期推動的「歐洲軍」邁進。

值得注意的是，法國將於4月舉行總統選舉，外界預計馬克宏最晚將於2月宣布競選連任。觀察人士預期，法國擔任歐盟輪值主席國或將有利於馬克宏謀求連任。

另有分析指出，法德是推動歐洲一體化的核心力量，若法德「雙引擎」發力，歐洲戰略自主或能有長足進展。德國新外長貝爾伯克已表示，支持法國建設更加自主的歐洲主張。此外，歐洲對於中俄的態度也備受關注。

由於德國接任G7主席國，氣候政策將中心議題；但是若無中國參與，G7將無法減緩全球暖化。貝爾博克強調，「對於我們、對於七國集團，中國是合作伙伴，……眾多全球性問題，只能共同解決。」不過貝爾伯克也表示，中國絕對是競爭者，「在很多方面也是制度性對手，西方必須應對這一外交政策兩難局面」。

在俄羅斯問題上亦然。G7集團表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，將承受「嚴重後果」，主要指經濟制裁。德國總理蕭茲也寄望美國拜登政府與歐洲合作，壓制俄國氣燄。

歐盟 馬克宏 G7

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