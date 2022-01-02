印度寺廟新年祈福變災難 踩踏事故釀至少12死

印度查謨–喀什米爾地區毗濕諾女神廟於當地時間元旦凌晨3時湧入寺廟祈福時，發生致命踩踏事故，造成至少12死20傷。（Getty Images）

美國廣播公司（ABC）報導，印度 查謨–喀什米爾地區毗濕諾女神廟（Mata Vaishno Devi Shrine）是印度教著名祈福勝地，卻在大批信徒於當地時間元旦凌晨3時湧入寺廟祈福時，發生致命踩踏事故，造成至少12人死亡、20人受傷。元旦祈福瞬間被災難蒙上陰影。

一名信徒馬赫什表示，事發地點在出入寺廟的其中一座大門附近，「我當時被人群推擠，並感到窒息還跌倒，難以站起來。我看到人們踩著遺體走過。當時景象令人感到非常驚恐，但我仍試圖援救受傷的人。」

另一名信徒普里揚什和10位朋友從首都新德里趕來參拜，他的其中兩名朋友在踩踏事故中喪生。

綜合報導指出，當時有兩批信徒發生爭執後互相推擠，演變成大型人踩人意外。有目擊者表示當時場面非常混亂，「現場估計至少有10萬人，很多人跌倒後疊在一起。」

事實上，印度許多省分已因新冠Omicron變異株疫情 而實施宵禁 ，以避免群聚，包括查摩與克什米爾在內。

印度總理莫迪已在推特上對事件表示哀悼，並宣布為每名死者家屬發給慰問金20萬盧比（約2680美元）、傷者每人5萬盧比；當地地方政府也宣布為死者提供100萬盧比、傷者則為20萬盧比的慰問金。

毗濕諾女神廟座落於當地一座山上，海拔約1585公尺，可搭有電動車和纜車前往，每年約吸引100萬人前往朝聖。