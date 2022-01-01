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朴槿惠獲釋 「倒台推手」尹錫悅處境尷尬

編譯陳韋廷／綜合31日電
圖為朴槿惠的支持者在首爾三星醫療中心前慶祝。(歐新社)
圖為朴槿惠的支持者在首爾三星醫療中心前慶祝。(歐新社)

南韓前總統朴槿惠因貪腐被判有罪並服刑近5年後，2021年12月31日被特赦獲釋，韓媒分析此事攪動今年3月大選局勢，更讓之前負責偵辦朴槿惠閨密門案的特偵組長、代表保守黨國民力量黨（PPP）參選總統的尹錫悅陷入選擇兩難的境地

韓國時報報導，由於朴槿惠在大邱和慶尚北道這兩個保守選區仍有影響力，尹錫悅及PPP將面臨在對她採取更為和解姿態，或是保持距離來避免失去中間選民支持的進退兩難境地。朴槿惠獲釋前兩天，尹錫悅造訪了慶北與大邱。此訪在南韓總統文在寅宣布特赦前就已安排。

大邱為朴槿惠家鄉，且相對於其他地區，當地民眾對其遭遇較為同情，這讓尹錫悅想爭取當地支持面臨到意想不到的困難。許多朴槿惠支持者認為，尹錫悅是造成朴槿惠倒台背後主要人物之一。尹錫悅在朴槿惠任職總統期間，曾與她爆發衝突，後來他當上特偵組成員領導對閨密門案的調查，並被選為文在寅的檢察總長。

尹錫悅在文在寅決定特赦當天僅對此事表示歡迎，但未表示是否歡迎朴槿惠重返PPP。尹錫悅及PPP若跟朴槿惠和解，恐讓中間派及中間派選民留下不好印象。

朴槿惠是否會再度投入任何政治活動，目前仍是未知數。但她表示自己被判有罪是出於政治動機，她期待「有朝一日再度與人民會面」。朴槿惠向其支持者發出的訊息，也將影響自由派和保守派之間的競爭，但這取決於她是否發聲支持尹錫悅，還是表達對尹錫悅的不滿。

此外，另據南韓前總統待遇相關法律，朴槿惠獲特赦後，將無法享受除警衛外的其他待遇。其警衛工作將暫時由總統警衛處負責。

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