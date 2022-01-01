北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓 日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。若有女孩不從，便會被殘忍殺害並拋入河中棄屍，估計被害人至少30人以上。

每日北韓（Daily NK）日文版報導，平安北道鐵山郡一名外匯管理公司的負責人，是靠管理外匯發財的富二代，其父母早年因從事貝類養殖業發財，其後他從父母接掌家中經濟大權。

該負責人因性欲南已被滿足，從北韓各地搜刮貌美的年輕女子，讓這些人登上他的船參加「多人性愛毒品 派對」；部分誤上賊船的女性不堪受辱，他就將對方殺害棄屍。有30多具的屍體沿著河川往下流，陸續被民眾發現，這起案件才東窗事發。

報導分析，北韓長期以來存在著特權團體；不過，由於國家權力的嚴格監督，這些犯罪行為多少受到節制。但貧富差距讓富豪的行為愈來愈脫序，部分犯行甚至在民主自由國家也很少見。

此外，一名有入伍經驗的脫北女性透露，性犯罪在北韓軍營內也是屢見不鮮。至少有七成女兵曾遭性侵 害，一名負責接線任務的女兵從17歲入伍後，屢遭兩名長官性暴力，因此身心煎熬的她進入軍營醫院接受治療時，又被軍醫性侵，使她崩潰自殺。