美關切伊射火箭 認有必要重振2015核協議

就在挽救伊朗 核子協議的第八輪談判正在維也納進行之際，伊朗30日表示，已進行一項新的太空 發射行動，引發華府關切，認為伊朗此舉顯示出重振2015年核協議的必要性。

德黑蘭在2020年4月成功將第一枚軍事衛星發射到軌道，曾引發美國的嚴厲譴責。西方國家憂心衛星發射系統所包含的技術，也能用在搭載核子彈頭的彈道飛彈 。

伊朗則堅稱其太空計畫僅為民用和防禦用途，並未違反這項核子協議或任何其他的國際協議。

美國國務院一名發言人說，美方依然關切伊朗的太空發射載具研發，這構成重大的擴散問題。

伊朗官媒播出一枚火箭從沙漠發射台升空的畫面，但並未就位置提供詳細訊息。

伊朗國防部太空部門發言人霍西尼(Ahmad Hosseini)表示，鳳凰號(Simorgh)運載火箭已將3個研究裝置送進太空。「這次發射的預期研究目標已經達成」。

美國媒體在本月稍早曾報導，位於瑟姆南(Semnan)的伊朗太空中心，正在為太空發射任務做準備。

霍西尼並未詳述這項研究的性質，但他表示，這項最新行動是「初步發射」，接下來還會有更多行動。

伊朗曾在2月宣布，已透過至今「最強大」的固體燃料發動機，成功試射聖駒(Zoljanah)衛星運載火箭，能將衛星送入距離地面500公里高的軌道，有效載荷為220公斤。

美方則對此感到憂心，表示在兩國一步步重返外交之際，這項試射恐將提升伊朗的彈道飛彈技術。

根據五角大廈和對瑟姆南中心的衛星照片，伊朗在6月中旬曾發射衛星失敗，不過德黑蘭否認這項說法。

而伊朗宣佈進行新的太空發射，正值這個伊斯蘭共和國與世界強權，為恢復2015年的核子協議在維也納談判。

美國前總統川普在2018年片面退出這項協議，並再度祭出懲罰性制裁。1年後伊朗也開始逐步放棄遵守承諾，包括加速提煉純度更高的濃縮鈾，但伊朗依舊否認有製造核武的意圖。

試圖挽救這項協議的談判人員在27日恢復會談，主持會議的歐洲聯盟外交官莫拉(Enrique Mora)曾警告，前方的任務將是「困難重重」。

不過，伊朗協商代表巴格瑞(Ali Bagheri)30日表示，談判已有「相對令人滿意的進展」。

巴格瑞在伊朗塔斯尼姆通訊社(Tasnim)公佈的影片中說，雙方就解除制裁確定做出一些書面修改，第八輪談判的頭幾天有相對令人滿意的進展。