朴槿惠特赦了 有人送花有人抗議 出獄後無家可歸
南韓前總統朴槿惠在當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放，距離她於2017年3月31日被拘押已經4年9個月(1736天)，朴槿惠預計安排持續住院治療至2月2日，她剩餘的17年3個多月的刑期將被免除，先前已繳納35億韓元（約294.1萬美元）的犯罪所得，剩餘的150億韓元（約1260.6萬美元）的罰金也將獲得免除。
據韓聯社報導，南韓政府向因病正在三星首爾醫院接受住院治療的朴槿惠頒發赦免證書，同時撤離常駐病房的法警，赦免程序結束。
30日晚上10點左右，朴槿惠的支持者聚集在三星首爾醫院外，手拿著太極旗和螢光棒，向朴槿惠表達支持。支持者們送來大量花環，排起來長達250多米。花環掛著「親愛的朴槿惠總統，要堅強」、「祝你康復」、「堅強」等字樣。
附近的道路上還懸掛著祈求朴槿惠康復的橫幅。橫幅上寫著：「祝你早日康復。我愛你」、「恭喜你獲得自由」、「祝你身體健康」、「歡迎釋放」。所有這些都是由支持朴槿惠的團體和個人支持者自願準備的。
另一方面，首爾還舉行了反對朴槿惠獲特赦的活動。同日晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅政府」的活動。
據媒體報導，朴槿惠目前正在接受肩部疾病和腰椎間盤突出等痼疾和牙科、精神健康醫學科等的治療，由於巨額治療費成為負擔，朴槿惠的親信們正在苦惱，目前她也沒有住處。檢察機關為執行罰款和未繳納的追繳金，扣押了朴槿惠在內谷洞的住宅後，交給了拍賣公司。
朴槿惠的親信柳榮夏律師正在為她尋找棲身之地。據悉，朴槿惠的弟弟、EG會長朴誌晚也在打聽住處，但還不確定朴槿惠是否會接受。
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