朴槿惠特赦了 有人送花有人抗議 出獄後無家可歸

朴槿惠入獄4年9個多月終於獲得特赦。（歐新社）

南韓 前總統朴槿惠在當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放，距離她於2017年3月31日被拘押已經4年9個月(1736天)，朴槿惠預計安排持續住院治療至2月2日，她剩餘的17年3個多月的刑期將被免除，先前已繳納35億韓元（約294.1萬美元）的犯罪所得，剩餘的150億韓元（約1260.6萬美元）的罰金也將獲得免除。

據韓聯社報導，南韓政府向因病正在三星 首爾醫院接受住院治療的朴槿惠頒發赦免證書，同時撤離常駐病房的法警，赦免程序結束。

30日晚上10點左右，朴槿惠的支持者聚集在三星首爾醫院外，手拿著太極旗和螢光棒，向朴槿惠表達支持。支持者們送來大量花環，排起來長達250多米。花環掛著「親愛的朴槿惠總統，要堅強」、「祝你康復」、「堅強」等字樣。

附近的道路上還懸掛著祈求朴槿惠康復的橫幅。橫幅上寫著：「祝你早日康復。我愛你」、「恭喜你獲得自由」、「祝你身體健康」、「歡迎釋放」。所有這些都是由支持朴槿惠的團體和個人支持者自願準備的。

另一方面，首爾還舉行了反對朴槿惠獲特赦的活動。同日晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅 政府」的活動。

據媒體報導，朴槿惠目前正在接受肩部疾病和腰椎間盤突出等痼疾和牙科、精神健康醫學科等的治療，由於巨額治療費成為負擔，朴槿惠的親信們正在苦惱，目前她也沒有住處。檢察機關為執行罰款和未繳納的追繳金，扣押了朴槿惠在內谷洞的住宅後，交給了拍賣公司。

朴槿惠的親信柳榮夏律師正在為她尋找棲身之地。據悉，朴槿惠的弟弟、EG會長朴誌晚也在打聽住處，但還不確定朴槿惠是否會接受。