南韓前總統朴槿惠午夜被釋放 有人送花環 有人抗議
南韓前總統朴槿惠在當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放，距離她於2017年3月31日被拘押已經4年9個月(1736天)。
據韓聯社報導，南韓政府向因病正在三星首爾醫院接受住院治療的朴槿惠頒發赦免證書，同時撤離常駐病房的法警，赦免程序結束。
30日晚上10點左右，朴槿惠的支持者聚集在三星首爾醫院外，手拿著太極旗和螢光棒，向朴槿惠表達支持。支持者們送來大量花環，排起來長達250多米。花環掛著「親愛的朴槿惠總統，要堅強」、「祝你康復」、「堅強」等字樣。
附近的道路上還懸掛著祈求朴槿惠康復的橫幅。橫幅上寫著：「祝你早日康復。我愛你」、「恭喜你獲得自由」、「祝你身體健康」、「歡迎釋放」。所有這些都是由支持朴槿惠的團體和個人支持者自願準備的。
另一方面，首爾還舉行了反對朴槿惠獲特赦的活動。同日晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅政府」的活動。
本月24日，南韓政府宣布，朴槿惠將於本月31日獲得特赦。南韓政府表示，從國民團結和朴槿惠本人健康狀況等因素考慮，做出特赦決定。朴槿惠因患病於11月22日起接受住院治療。
朴槿惠2013年至2017年任南韓總統。2017年3月10日，南韓憲法法院通過了針對時任總統朴槿惠的彈劾案，朴槿惠被彈劾罷免，失去司法豁免權。
今年1月，朴槿惠因「親信干政」案和收受國家情報院「特殊活動費」案被判處20年有期徒刑，加上此前在干涉國會選舉案中獲刑2年，累計獲刑22年，刑期從2019年4月17日算起。
上一則
FB留言