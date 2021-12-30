南韓前總統朴槿惠午夜被釋放 有人送花環 有人抗議

朴槿惠入獄4年9個多月終於獲得特赦。（歐新社）

南韓 前總統朴槿惠在當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放，距離她於2017年3月31日被拘押已經4年9個月(1736天)。

據韓聯社報導，南韓政府向因病正在三星 首爾醫院接受住院治療的朴槿惠頒發赦免證書，同時撤離常駐病房的法警，赦免程序結束。

30日晚上10點左右，朴槿惠的支持者聚集在三星首爾醫院外，手拿著太極旗和螢光棒，向朴槿惠表達支持。支持者們送來大量花環，排起來長達250多米。花環掛著「親愛的朴槿惠總統，要堅強」、「祝你康復」、「堅強」等字樣。

三星首爾醫院外，朴槿惠的支持者送來花圈。（歐新社）

附近的道路上還懸掛著祈求朴槿惠康復的橫幅。橫幅上寫著：「祝你早日康復。我愛你」、「恭喜你獲得自由」、「祝你身體健康」、「歡迎釋放」。所有這些都是由支持朴槿惠的團體和個人支持者自願準備的。

另一方面，首爾還舉行了反對朴槿惠獲特赦的活動。同日晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅政府」的活動。

本月24日，南韓政府宣布，朴槿惠將於本月31日獲得特赦。南韓政府表示，從國民團結和朴槿惠本人健康狀況等因素考慮，做出特赦決定。朴槿惠因患病於11月22日起接受住院治療。

朴槿惠2013年至2017年任南韓總統。2017年3月10日，南韓憲法法院通過了針對時任總統朴槿惠的彈劾 案，朴槿惠被彈劾罷免，失去司法豁免權。

今年1月，朴槿惠因「親信干政」案和收受國家情報院「特殊活動費」案被判處20年有期徒刑，加上此前在干涉國會選舉案中獲刑2年，累計獲刑22年，刑期從2019年4月17日算起。