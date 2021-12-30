我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

晶片股拖累股指 道指終止連6漲

紐約地鐵人手短缺 W線、B線及Z線30日停運

南韓前總統朴槿惠午夜被釋放 有人送花環 有人抗議

新華社／首爾31日電
朴槿惠入獄4年9個多月終於獲得特赦。（歐新社）
朴槿惠入獄4年9個多月終於獲得特赦。（歐新社）

南韓前總統朴槿惠在當地時間12月31日0時獲得特赦，被正式釋放，距離她於2017年3月31日被拘押已經4年9個月(1736天)。

據韓聯社報導，南韓政府向因病正在三星首爾醫院接受住院治療的朴槿惠頒發赦免證書，同時撤離常駐病房的法警，赦免程序結束。

30日晚上10點左右，朴槿惠的支持者聚集在三星首爾醫院外，手拿著太極旗和螢光棒，向朴槿惠表達支持。支持者們送來大量花環，排起來長達250多米。花環掛著「親愛的朴槿惠總統，要堅強」、「祝你康復」、「堅強」等字樣。

三星首爾醫院外，朴槿惠的支持者送來花圈。（歐新社）
三星首爾醫院外，朴槿惠的支持者送來花圈。（歐新社）

附近的道路上還懸掛著祈求朴槿惠康復的橫幅。橫幅上寫著：「祝你早日康復。我愛你」、「恭喜你獲得自由」、「祝你身體健康」、「歡迎釋放」。所有這些都是由支持朴槿惠的團體和個人支持者自願準備的。

另一方面，首爾還舉行了反對朴槿惠獲特赦的活動。同日晚上7點，「全國人民行動小組」在首爾清溪廣場大樓前舉行了「公民反對朴槿惠大赦和譴責文在寅政府」的活動。

本月24日，南韓政府宣布，朴槿惠將於本月31日獲得特赦。南韓政府表示，從國民團結和朴槿惠本人健康狀況等因素考慮，做出特赦決定。朴槿惠因患病於11月22日起接受住院治療。

朴槿惠2013年至2017年任南韓總統。2017年3月10日，南韓憲法法院通過了針對時任總統朴槿惠的彈劾案，朴槿惠被彈劾罷免，失去司法豁免權。

今年1月，朴槿惠因「親信干政」案和收受國家情報院「特殊活動費」案被判處20年有期徒刑，加上此前在干涉國會選舉案中獲刑2年，累計獲刑22年，刑期從2019年4月17日算起。

南韓 彈劾 三星

上一則

斯洛伐克智庫：北京懲罰立陶宛 歐盟應團結抵抗

延伸閱讀

芬蘭前總統、諾貝爾和平獎得主 二度染疫住院

芬蘭前總統、諾貝爾和平獎得主 二度染疫住院
更好反擊北韓威脅 南韓執政黨總統候選人要爭取核潛艦

更好反擊北韓威脅 南韓執政黨總統候選人要爭取核潛艦
朴槿惠出獄前先出新書 封面「紅衣抿嘴笑」登預購榜首

朴槿惠出獄前先出新書 封面「紅衣抿嘴笑」登預購榜首
美媒看衰亞洲：嚴格入境檢疫 仍躲不過Omicron擴散

美媒看衰亞洲：嚴格入境檢疫 仍躲不過Omicron擴散

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
英國哈利王子（左）和夫人梅根（右）。路透

哈利梅根愛女「莉莉貝」萌照首曝光 一家四口其樂融融

2021-12-23 09:37
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
梅根（右二）比凱特（右起）、威廉、哈利都聰明，卻沒能在英國皇室被倚重。（路透資料照片）

認同嗎？票選英國皇室最聰明成員 冠軍竟然是她

2021-12-24 18:26
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19

超人氣

更多 >
前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的

前「乾爹」月付2000只須傳簡訊 她嘆：再也沒這麼好的
偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了

偷吃保母誕私生子 阿諾官司打10年 終於離婚了
印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛

印度驚現「人面羊」 只有2條腿、全身無毛
美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年

美飛中機票價翻番 華人不問價只搶票回家過年
張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信

張庭傳銷斂財手段 知情人士：買2萬元可加林瑞陽微信