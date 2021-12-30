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美國下令航母打擊群留守地中海 應對俄烏緊張局勢

編譯中心／綜合29日電
美國「杜魯門號」航母戰鬥群去年10月在大西洋巡弋。（歐新社）
美國「杜魯門號」航母戰鬥群去年10月在大西洋巡弋。（歐新社）

鑒於俄羅斯有侵略烏克蘭的隱憂，美國國防部28日下令「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航空母艦打擊群留守地中海，讓歐洲盟友安心。

中央社引述法新社報導，美國國防部長奧斯汀下令這個航艦打擊群留守在這個區域，延後原定開赴中東的時間。一名國防官員指出，這次「行程的改變，反映出有需要繼續駐守歐洲，也有必要再次向美國盟友和伙伴保證我們在集體防禦的承諾」。

杜魯門號航空母艦打擊群12月1日依例行部署行程，自維吉尼亞州諾福克（Norfolk）基地啟航。這支打擊群在向東航行前，上周與突尼西亞軍方進行聯合軍演。

另一方面，烏克蘭駐美國大使馬爾卡羅娃28日表示，基輔正在積極地與華盛頓展開合作，請示後者向其提供多餘的美國軍事裝備。烏克蘭希望在神學士上台前獲得那些提供給阿富汗的武器；但白宮不想挑釁俄國，並打算重點應對來自中國的「威脅」。

烏克蘭請求美國提供多餘武器。圖為烏克蘭軍人2021年12月23日於頓涅茨克以美製...
烏克蘭請求美國提供多餘武器。圖為烏克蘭軍人2021年12月23日於頓涅茨克以美製「標槍」便攜式反坦克導彈進行演習。(美聯社)

美國向烏克蘭提供多種武器裝備，包括巡邏艇和其他一些武器。2017年，川普政府批准向基輔供應「標槍」（Javelin）便攜式反坦克導彈系統。華盛頓最近移交基輔30套「標槍」系統和180枚導彈，並計畫2022年再為此花費3億美元。

與此同時，俄國總統普亭29日會晤白俄羅斯總統魯卡申柯，並在電視轉播中表示，俄國和白俄計畫在2022年2月或3月，於白俄領土上舉行聯合軍事演習。烏克蘭與俄國及白俄都有交界。

西方國家官員先前指出，俄國已在烏克蘭邊界附近屯兵數萬，疑似計畫侵占烏克蘭。俄國否認，並要求北約承諾不會允許烏克蘭加入北約。美國和俄國已同意2022年1月10日在日內瓦舉行會談，討論包括烏克蘭在內的緊張局勢。北約也計畫與俄國會面。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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