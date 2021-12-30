金正恩又暴瘦 臉頰更凹陷 首度露出脖子

金正恩28日的照片瘦了一大圈，再度引發替身的揣測。（美聯社）

北韓 勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議27日開幕，28日舉行了第二天的會議。領導人金正恩 主持會議，然而外界皆驚訝於他的「暴瘦程度」，不僅臉頰比17日更凹陷更首度「瘦出脖子」。

根據北韓官媒釋出的相片發現，金正恩的體型似乎又小一號，原本穿西裝時衣領呈緊繃狀態，近日卻顯得寬鬆，可以明顯看到脖子，幾乎已經沒有雙下巴。金正恩17日出席父親金正日逝世10周年儀式，當時他略顯憔悴，但仍有雙下巴。

金正恩今年2月和6月的照片看來已經比較瘦。（美聯社）

其實，南韓國家情報院曾經於今年10月對外證實，金正恩的體重從原本的140公斤減重20公斤，且沒有健康上的疑慮。不過他的暴瘦也引發「替身揣測」。

另據北韓官媒朝中社報導，金正恩在會議首日提出「2022年黨和國家事業方向」這一歷史性結論後，在第二天的會議中談到農村發展與轉型的問題，核心在於如何克服長久以來的糧荒。

此外，雖然北韓當局堅稱國內沒有受到疫情影響，但據「每日北韓」報導，位在平安北道新義州郊外的白土里，當地有一間3號監獄 ，18日被發現冒出白煙，是因為一口氣焚燒70具遺體。

報導指出，3號監獄和附近收監輕罪囚犯的勞改隊，陸續出現有人發燒、咳嗽、嘔吐等狀況，更傳出1個月內有70人陸續死亡的消息。外界認為，這70人是感染新冠肺炎而死。