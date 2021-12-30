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朴槿惠出獄前先出新書 封面「紅衣抿嘴笑」登預購榜首

編譯中心／綜合29日電
南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠（左）。圖為朴槿惠2017年8月在首爾出庭。（美聯社資料照片） UCD匯入
南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠（左）。圖為朴槿惠2017年8月在首爾出庭。（美聯社資料照片） UCD匯入

69歲南韓前總統朴槿惠早前獲得現任總統文在寅特赦，將於31日獲出獄，而她30日將出版新書，封面是她穿紅衣服配紅色圍巾，在雪中低頭微笑的舊照。該書引起巨大關注，預售登上南韓最大書店的每日暢銷榜首位。

朴槿惠新書名為「不是對誰都會心生思念」，是一本書信集，主要記錄朴槿惠入獄超過4年期間，收到的支持者信件及自己回信的內容，書名靈感據報也來自支持者的信件。根據28日的統計，登上南韓最大書店「教保文庫」的每日熱銷榜第一。

朴槿惠將於31日獲釋，律師說她還在接受治療，預計2022年2月1日才能出院。韓媒報導，朴槿惠近來健康惡化，除了肩膀和腰椎疾病等痼疾以外，牙齒也無法咀嚼食物，只能喝粥或吃炒麵；由於精神狀態不安，她還曾在精神健康醫學科接受治療。

朴槿惠原本的住所已被當局強制拍賣，用作償還罰款，所以獲釋後面臨無家可歸的尷尬局面。她的妹妹朴槿姈透露，朴槿惠已有新住處。朴槿姈還表示，朴槿惠聽說被特赦後，原本無法咀嚼的她當天就要了一碗軟米飯，「她恢復健康的意志變強了，希望以健康的狀態站在國民面前。」

朴槿惠在獄中出版的新書「不是對誰都會心生思念」引起巨大關注，預售買氣理想。（Ky...
朴槿惠在獄中出版的新書「不是對誰都會心生思念」引起巨大關注，預售買氣理想。（Kyobo書店網頁截圖）

南韓 書店 文在寅

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