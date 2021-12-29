以色列空襲敘利亞最大港口 5聲爆炸後…貨櫃陷火海

敘利亞軍方表示，以色列28日對敘國重要港口拉塔基亞港（Latakia）發動飛彈空襲，港口陷入一片火海。（路透）

敘利亞軍方表示，以色列 28日對敘國重要港口拉塔基亞港（Latakia）發動飛彈空襲，港口陷入一片火海，暫時尚未傳出有人員傷亡。這也是本月第2度以色列空襲此處。

敘利亞新聞社（SANA）引述軍方消息來源報導：「凌晨約莫3時21分，以色列敵人從地中海方向以數枚飛彈發動空襲……鎖定拉塔基亞港的貨櫃場。」SANA指出，貨櫃裡裝載著「汽車 和其他交通工具的機油及備用零件」。

عد.وان إسر.ائيلي جوي على محيط مرفأ اللاذقية pic.twitter.com/QkszgCm0Od — سانا عاجل (@SanaAjel) December 7, 2021

來源：推特

但總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）說，這批貨其實是「武器及彈藥」，「引燃拉塔基亞全市及其郊區都能感受到的強大爆炸」。人權瞭望台組織表示，不清楚這批武器來自於伊朗 或者是其他供應者。

SANA報導，港口聽到五聲爆炸聲響，貨櫃存儲區燃起大火；拉塔基亞省省長希拉爾（Ismail Hilal）指出，消防隊員在中午前控制火勢並撲滅餘燼，目前沒有傳出人員傷亡，但物質損失慘重。

敘利亞軍方表示，以色列28日對敘國重要港口拉塔基亞港（Latakia）發動飛彈空襲，港口陷入一片火海。（美聯社）

拉塔基亞港是敘利亞的主要商業港口，從伊朗進口大量貨物。拉塔基亞港所在的拉塔基亞市，是穆斯林什葉派少數派系阿拉維派的根據地，而敘利亞總統阿塞德就是屬於阿拉維派。這也是以色列本月第二度空襲拉塔基亞港，本月7日以色列曾對拉塔基亞港口發動空襲。

被問到這起空襲，以色列一名陸軍發言人表示：「針對外國媒體的報導，我們不予置評。」