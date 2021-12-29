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日本計畫9年內「載人登月」 與中韓太空競賽白熱化

編譯中心／綜合28日電
日本計畫在2020年代把第一個日本太空人送上月球，並發展火星探測計畫。圖為日本今年11月從鹿兒島太空中心發射承載九枚衛星的Epsilon-5火箭資料照。（路透）
日本計畫在2020年代把第一個日本太空人送上月球，並發展火星探測計畫。圖為日本今年11月從鹿兒島太空中心發射承載九枚衛星的Epsilon-5火箭資料照。（路透）

日本政府今天修正太空政策基本方針的「宇宙基本計畫」進度表，宣布將在九年內把第一個日本太空人送上月球，並發展火星探測計畫。日本希望成為繼美國後第2個載人登月的國家，顯示面對中國步步進逼太空計畫的憂慮；由於南韓與中國都已顯露發展太空事業企圖心，東北亞三強之間太空競賽將日趨白熱化。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將時隔13年再度招募太空人。

日相岸田文雄在宇宙開發戰略本部會上表示，新修正的「宇宙基本計畫」將在2020年代後半把第一個日本人送上月球，日本打算在參與美國的「月神」（Artemis）計畫下，實現第一個日本人登月的目標。JAXA也時隔13年再度招募日本太空人，被選上的太空人有可能執行登月任務。

美國的「阿提米絲」（Artemis）計畫以2025年後讓美國太空人重返月球為目標...
美國的「阿提米絲」（Artemis）計畫以2025年後讓美國太空人重返月球為目標，日本將參與這項由美國主導的計畫。 （路透）

根據修正後的宇宙計畫，日本還預定在2024年發射日本的探測器前往火星研究兩顆衛星，並將研究在太空獲得太陽能電力的方式。

與此同時，南韓政府28日也宣布將「軍民合作」研製固態燃料的太空火箭，冀望藉此進一步開展太空事業。

南韓防衛事業廳表示，國防部目前擁有的技術將逐步轉移給民間企業，共同加速進行開發。新完成的固態火箭除了可以讓民間企業發射衛星與探測器，也將使南韓的彈道飛彈更為進步，進一步遏制北韓的飛彈威脅。

若計畫順利，預計可以在2020年代中期開始發射商用衛星，南韓將可以靠國產的固態燃料火箭進入太空，開啟太空時代。

而中國先前已經表明要在2030年成為太空大國，共軍長期擁有可威脅鄰邦的長程彈道飛彈，也多次試驗「獵殺」衛星的技術，並已在地球軌道上建立太空站，現在也正全力拚搏要登陸月球，成為第二個擁有登月能力的國家。中國太空計畫的火星探測器也已成功降落火星，進行研究探測。

太空科技與國防安全密切相關，發展火箭技術幾乎就等於是在發展彈道飛彈技術，衛星更是現代軍事情報戰的決勝關鍵之一。

太空人 日本 南韓

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