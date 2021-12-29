印度禁德雷莎基金會收外國捐款 莫迪挨轟打壓基督徒

印度政府拒絕續簽讓仁愛傳教修女會可獲外國資金的許可證，被視為對當地基督教徒進一步打壓。圖為28日有修女經過仁愛傳教修女會位於印度加爾各答的總部門口附近。（Getty Images）

印度 近日截斷國外資金挹注已故德雷莎修女（Mother Teresa）所創立的基金會。批評者說，這是印度教民族主義色彩濃厚的莫迪政府，干擾基督徒又一事證。加爾各答總教區副主教葛梅斯（Dominic Gomes）表示，這項宣布「對最窮困的人而言，是件殘忍的聖誕禮物」。

印度2011年實施「外國捐款管制法」，接受外國捐款的機構須每5年更新牌照。而主要經費依賴外國捐款的仁愛傳教修女會，牌照12月31日到期，印度內政部27日卻表示，審核該會申請時發現「不良注資」，25日決定拒絕其申請。

仁愛傳教修女會總會長普雷瑪（Sister M. Prema）聲明證實牌照申請未通過，已暫停使用接受外國捐款的銀行戶口，直到事件解決。

仁愛傳教修女會目前在印度各地經營庇護住所，包括營運孤兒院和學校、照料愛滋病、麻風及結核病等病患、為垂死者提供善終服務等。官網顯示，組織在印度營運82間兒童之家，並有175間設施為「被遺棄者、垂死赤貧者、有身心問題成年人」提供服務。疫情期間，組織也加強支援貧窮家庭，提供物資、醫療援助和住屋津貼等。

根據「印度人報」報導，仁愛傳教修女會2020-21年度獲海外資金約7億5000萬美元。

天主教德雷莎修女1950年在印度加爾各答創立仁愛傳教修女會，為貧苦大眾、孤兒提供關愛援助。（美聯社）

強硬派的印度教徒一直認為仁愛傳教修女會藉慈善事業，逼受惠者改信基督。在政府拒絕該會申請前兩周，莫迪家鄉古吉拉特邦警方開始調查該會涉嫌強迫印度教徒成為基督徒的指控。

社運人士說，自從莫迪的「印度人民黨」（BJP）2014年上台後，印度宗教少數群體遭受的歧視和暴力皆升級。另據華爾街 日報報導，印度全國基督徒理事會巴格爾果特區會長賈格吉凡（Bishop M. Jagjivan）指出，政府拒絕批准多個基督教團體的外國捐助許可，導致教會經營的孤兒院關閉，「他們認為反基督教就是愛國」。

德雷莎修女一生多半時間都奉獻給印度東部城市加爾各答的貧困民眾，她在1950年創辦仁愛傳教修女會，1979年獲諾貝爾 和平獎，她1997年逝世，2016年獲梵蒂岡封聖。

印度「外國捐款管制法」早於1976年通過，最初是防止政黨收受外國捐款，但其後修訂成為打壓非政府組織（NGO）的工具，莫迪政府上台後加以「利用」，尤其針對批評政府的人權組織和環保組織。印度政府去年凍結國際特赦組織的銀行戶口，導致該組織不得不關閉印度業務。出於同樣的原因，綠色和平組織在2019年關閉了兩個印度辦事處。